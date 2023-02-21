YAŞAM
21 Şubat 2023 - 08:00

Depremzedeler için ev seferberliği! Bu adresten başvurular alınacak: Detaylar tek tek açıklandı

Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmadığı konusu merak ediliyor. Artvin Valiliği ise konuya dair açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "20 Şubat 2023 Pazartesi günü, Artvin'de eğitim öğretime devam edilecektir" denildi. Bu açıklama ile birlikte yarın okula başlayacak öğrencilerin kar nedeniyle okula gidememe gibi bir durumları bulunmuyor.

YAŞAM
21 Şubat 2023 - 08:00
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Depremzedeler için ev seferberliği! Bu adresten başvurular alınacak: Detaylar tek tek açıklandı
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Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği halk arasında merak konusu olmuştur. 20 Şubat 2023 tarihinde öğrencilerin ikinci döneme başlaması beklenirken, deprem bölgesindeki okulların açılışı 1 Mart'a ertelenmişti. 

ARTVİN'DE OKULLAR TATİL Mİ? ARTVİN'DE BUGÜN OKUL VAR MI? 20 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ GÜNÜ İÇİN VALİLİK'TEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI!

Artvin'de vatandaşlar, kar yağışının yoğunluğu nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair Valilik'ten gelecek açıklamayı bekliyorlardı. Sonuç olarak, Valilik'ten gelen duyuruda, Artvin genelinde tüm okulların bugün (20 Şubat 2023) tatil edildiği duyuruldu.



konut

ARTVİN'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle öğrencilerin zorlanmaması ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla Artvin Valiliği tarafından okullarda eğitim-öğretime bir günlük ara verildiği açıklandı. Verilen karar ile birlikte Artvin'de bugün okullar tatil edildi. Kar yağışının etkisini sürdürmesi ve yol şartlarının zorlaşması dolayısıyla tatil kararı alınmıştır.

ARTVİN VALİLİĞİ DUYURDU

Artvin Valiliği, bazı bölgelerinde etkili olan olumsuz hava koşulları dolayısıyla il merkezi ve Borçka, Murgul, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde 20 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretime 1 günlük ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı süre için idari izinli sayılacak. Açıklama, Artvin'deki yoğun kar yağışının öğrenci ve personel için ulaşım zorluğu oluşturabileceği düşüncesiyle yapıldı. (AA)

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