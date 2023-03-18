Depremzedeler için hazırlanan destek tutarları belli oldu: Toplam 130 Milyar ödenecek!













HANE BAŞINA 10 BİN LİRA ÖDENECEK

HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞLARIN YAKINLARINA 100 BİN LİRA ÖDEME

TOPLAM 130 MİLYAR DESTEK ÖDENEĞİ ÇIKARILACAK

Yüzyılın felaketi olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli deprem 11 eyaleti vurdu. İki felaketin 11 eyaleti harap etmesinden bu yana 41 gün içinde 48.000'den fazla insan öldü. Binlerce bina yıkıldı ve onlarca köy hasar gördü. Depremin olduğu andan itibaren harekete geçen ulusal yetkililer, depremzedelerin yaralarını sarabilmek adına bir çalışma başlattı. Yaşanan felaket sonrası depremzedeler için hazırlanan destek tutarları kapsamında 30 milyar lira ödeme yapılacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın resmi sitesi üzerinden yapılan duyuruda 023 Kahramanmaraş ve Hatay deprem raporunda hane başına düşen yardım ödemelerine ilişkin hazırlanan veriler yayınlandı.Sonuç olarak, depremzedeler için hane başına 10 bin lira sağlanacağı ve toplamda 19.3 milyar liraya ulaşılacağı tahmin ediliyor. Evlerini yıkmak zorunda kalanlara taşınma yardımında 15 bin lira ödenmesi bekleniyor. Ayrıca evleri varsa aylık 5 bin lira, evi varsa aylık 3 bin lira bir yıllık kira yardımı alacakları verilen bilgiler arasında..Deprem felaketinde ölen vatadaşların yakınlarına acil ihtiyaçlarının karşılanması için 00 bin lira, deprem bölgesinin dışında olan illere kendilerine ait araçlarla giden depremzedelere ise 2.2 milyar liralık yakıt yardımı yapılacağı düşünülüyor. Depremzedeler için geçici barınma amaçlı çadır, çadır malzemesi ve konteyner alımının 25 milyar lirayı bulduğu tahmin ediliyor. Mağdurların barınması için 40,5 milyar lira, diğer masraflar için ise yaklaşık olarak 10 milyar lira harcanacağı tahmin ediliyor.Buna göre, depremzedeler için hanehalkı finansman desteği kapsamında ayni ve aynı zamanda nakdi ödemeler için yaklaşık 130 milyar lira gerekecek. Depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma maliyetlerinin 41.86 milyar lirayı bulacağı tahmin ediliyor. 6 Mart depreminde 11 ilde 35.355 bina yıkıldı, ancak 17.491 bina acil yıkım gerektirdi, 179.786 ağır hasarlı, 40.228 orta hasarlı, 147.895 bina hasarsız kaldı. Buna ek olarak, 94.297 ticari bina yıkıldı, acilen yıkıldı ve ağır hasar gördü. Yaklaşık 34,2 milyar lira bertaraf maliyeti ile 100 ila 120 milyon metreküp inşaat ve yıkım atığı üretecek olan yaklaşık 817 bin 548 bağımsız bölüm için nkaz kaldırma çalışması yapılması bekleniyor. Arazi maliyetleri hariç, inşaat atık malzemeleri depolama maliyetleri ve kırıcı maliyetleri dahil olmak üzere bertaraf sahası inşaat maliyetlerinin 7.66 milyar lirayı bulması bekleniyor. Dolayısıyla deprem atıklarının arıtma maliyetinin 41,86 milyar lira olduğu tahmin ediliyor.