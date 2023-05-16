Depremzedelerden KPSS’de katılacakları oturumlar için sınav ve başvuru ücreti alınmayacak!













ADRES BİLGİLERİ SİSTEM TARAFINDAN DOĞRULANACAKTIR

ÖSYM tarafından alınan bir karara göre, depremzedelerden KPSS sınavında oturum ve başvuru ücretleri alınmayacak. Söz konusu kararı ise ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy duyurdu. Ersoy, açıklaması da depremzedelerin KPSS'de katılacakları oturumlardan sınav ve başvuru hizmet bedeli alınmayacağını bildirdi. Ali Ersoy, bugün başlayacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Eğitim (GY-GK/Eğitim Bilimleri/Alan Bilgisi/ÖABT) uygulamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, deprem bölgesinden başvuranlardan herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini söyledi. YKS başvuruları ile o uygulama KPSS'de aynı olacaktır. Ersoy'un açıklamaları şu şekilde:“26.06.2023 depreminde bu ilde/ilçede depremzede kardeşlerimize her türlü desteği vermeye çalışıyoruz.ÖSYM, başvuru sahibinin adres bilgilerini adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden doğrulayacaktır. Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adres bilgileri teyit edilmeyen adaylar, sistem üzerinden ücretsiz başvuru yapamayacaklardır. 2023-KPSS A Grubu ile birlikte ğretmenlik (GY-GK/Eğitim Bilimleri/Alan Bilgisi/ÖABT) sınavlarına ilişkin ) başvurular balşatılmış olup, 29 Mayıs'a kadar devam edecektir."