Deprem üzerinde 105 saat geride kalırken 10 şehre farklı illere tırlar gönderimi yapılıyor. Destek kampanyaları başlatılırken vatandaşlar gerek devletin gerek özel firmaların gerek ise de kendilerinin çabasıyla beraber tırlar hazırlandı. Deprem bölgelerine hem yurt içinde hem de yurt dışından çeşitli yardımlar gönderilmeye devam ederken vatandaşlar bağış adı altında paralar toplanmaya başladı. Deprem bölgelerine gönderilen bağışlar için yapılması gerekenler tüm detaylarıyla haberimizde yer almaktadır.
YAŞAM
10 Şubat 2023 - 17:45
Depremzedelere bağış yapmak isteyenler dikkat: e-Devlet ekranı açıldı!
Ülkemizde yaşanan doğal afetlerden ötürü büyük depremler yaşanırken toplamda 10 ile arama ve kurtarma çalışmaları başladı. 5 gündür devam eden arama kurtarma çalışmaları üzerine e-devlet üzerinden bağış yapmak isteyenlere ekran açıldı.
YAŞAM
10 Şubat 2023 - 17:45