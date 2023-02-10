YAŞAM
10 Şubat 2023 - 17:45

Depremzedelere bağış yapmak isteyenler dikkat: e-Devlet ekranı açıldı!

Ülkemizde yaşanan doğal afetlerden ötürü büyük depremler yaşanırken toplamda 10 ile arama ve kurtarma çalışmaları başladı. 5 gündür devam eden arama kurtarma çalışmaları üzerine e-devlet üzerinden bağış yapmak isteyenlere ekran açıldı.

YAŞAM
10 Şubat 2023 - 17:45
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Depremzedelere bağış yapmak isteyenler dikkat: e-Devlet ekranı açıldı!


Deprem üzerinde 105 saat geride kalırken 10 şehre farklı illere tırlar gönderimi yapılıyor. Destek kampanyaları başlatılırken vatandaşlar gerek devletin gerek özel firmaların gerek ise de kendilerinin çabasıyla beraber tırlar hazırlandı. Deprem bölgelerine hem yurt içinde hem de yurt dışından çeşitli yardımlar gönderilmeye devam ederken vatandaşlar bağış adı altında paralar toplanmaya başladı. Deprem bölgelerine gönderilen bağışlar için yapılması gerekenler tüm detaylarıyla haberimizde yer almaktadır.

KAN VERMEK İSTEYENLERE KIZILAY DUYURUSU

Depremin yaşanmasıyla beraber yalnızca maddi değil sağlık açısından kan bağışlarına da sıklıkla ihtiyaç duyulmaktadır. Kızılay'ın çeşitli bölgelerde bulunan noktalarına şahsen gidilerek herkes kan bağışında bulunabilir. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin e- devlet sistemi üzerinden konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.



E devlet bağış

KREDİ KARTIYLA BAĞIŞ

E devlet sistemi üzerinden sıklıkla bağış duyuruları yapılırken Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından geliştirilerek ikinci dijital hizmet kapsamıyla beraber AFAD ve Kızılay e devlet sisteminden kredi kartıyla bağışlarda bulunabilirsiniz. TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak arama butonundan ''Deprem Bağış Kampanyası'' yazılması yeterli olur. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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