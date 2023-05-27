YAŞAM
27 Mayıs 2023 - 13:31

Depremzedelere bir destek daha! O kişilerin hesaplarına yol parası yatırılacak! Hesaplarınız kontrol edin

Depremzede vatandaşlar için yol yardım desteği sunulmaktadır. Depremzede vatandaşlar yol desteğinden nasıl faydalanılabilir? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
27 Mayıs 2023 - 13:31
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Depremzedelere bir destek daha! O kişilerin hesaplarına yol parası yatırılacak! Hesaplarınız kontrol edin


Depremzedeler için deprem bölgesine dönüş için destek sağlanmaktadır. Dönmek isteyen vatandaşlar için başvurular başlatıldı. Yol yardımına nasıl başvurulabilir? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

DEPREMZEDELER İÇİN YOL DESTEĞİ!

6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem sonrasında deprem bölgesinden bir çok vatandaş diğer illere geçti. Tekrardan deprem bölgesine dönmek isteyen vatandaşlar bulunmaktadır. Depremzedelerin yol masrafları karşılanmaktadır. Şahsi araçla veya toplu araçla dönecek olan vatandaşlar yol yardımından faydalanacaklardır.depremzede



Depremzede vatandaşların yol desteği AFAD tarafından sağlanacaktır. Şahsi araçlarıyla gidecek olanlar valilik ve kaymakamlıklarda oluşan ilan verilen müracaat noktalarına gidebilecekler. Gittikleri illerde müracaat noktalarına belgelerini sunarak başvuruda bulunabileceklerdir.

Afet bölgesinden dönüş yapmak isteyenler ise müracaat noktalarından tekrardan yol masraflarını karşılayacaklardır. Yol masraf ödemeleri Ziraat Bankası kimlik numarasından gerçekleştirilecektir.

Toplu taşıma ile yol masrafını karşılamak isteyen depremzedelerin valilik, kaymakamlıkların oluşturduğu müracaat noktalarına gitmeleri yeterli olacaktır. Kendi bilet alan vatandaşların da aynı şekilde başvuruda bulunması halinde Ziraat Bankası kimlik numaralarına ücretler yatırılacaktır.

AFAD'a başvuruda bulunulması yeterli olacaktır.

Yol Masraf Belgesi talep eden depremzedeler "tahliye.afad.gov.tr" internet adresinden sisteme giriş yapılabilecektir.

EDİTÖR
Aynur Güllü
Aynur Güllü
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