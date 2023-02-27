Depremzedelere büyük ayıp: Binlerce kıyafet çöp gibi yol kenarına atıldı!













İHTİYACI OLAN ARAYARAK BULUYOR

Depremzedeler için Hatay'a gönderilen binlerce giysi, Yayladağ- Hatay arasındaki yola gelişigüzel bırakıldığı görüldü. Depremzedelerin ise bölgeye gelerek kıyafetlerin arasında kendileri için uygun olanları aralarında seçmeye çalıştıkları öğrenildi. 6 Şubat günü merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketi sonrası 10 ilde büyük yıkık meydana geldi. Bu illerden birisi de Hatay'dı..Birçok kuruluş ve hayırseverler, yaşanan deprem felaketi sonrası deprem bölgelerine yardım gönderdi. Afetzedelere bu destekler ulaştırılmaya çalışılırken ulaştırılamayan yardımlar da yol kenarlarına bırakıldı.Deprem bölgesi yardımlarının bir kısmı Yayladağ- Hatay yolu üzerine gelişigüzel bırakılmış halde bulundu. Depremzede vatandaşların da yol kenarına bırakılan kıyafetlerin arasından kendileri için uygun olanları seçerek yaşadıkları çadırlara geri döndükleri öğrenildi. Kuzeni Gazel Ö. (10) ile birlikte yol kenarına atılan deprem yardımlarının yanına gelen ve kıyafet seçen, Beyan Ö. (11), "Burada kardeşime ve kendime kıyafet seçiyorum. Beğendiğimi aldım. Depremde çok kötü günler geçirdik. Evimiz neredeyse yıkılmıştı. Bir deprem daha olursa mutlaka yıkılır. Şimdi çadırdayız” dedi.Depremzede Ceylan O. ise “Buraya atıyorlar, biz topluyoruz” diye konuştu. Yayladağ'ın Kolukçular köyünde ikamet ettiğini belirten Süleyman Çolak, "Buraya kıyafet atmışlar. İhtiyacı olanlar buraya almaya gelmişler. Attığını görmedik ama insanlar buraya gelip gideriyor. İhtiyaçlarını karşılıyorlar." şeklinde ifadeler kullandı.