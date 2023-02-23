Depremzedelere devletten büyük destek: Kamu kurum ve kuruluşların tarafından sağlanan konaklamadan ücretsiz yararlanacaklar!







DEPREMZEDELERE DEVLETTEN BÜYÜK DESTEK







Türkiye, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü meydana gelen ve 10 ili kasıp kavuran Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarıyor. 40.000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve "yüzyılın felaketi" olarak anılan depremin ardından, mağdurların kamu tesis ve kurumlarında konaklaması ücretsiz oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karar Resmi Gazete'de de yayımlandı. Bu karar kapsamında deprem bölgesindeki tüm afetzedeler kamu kurum ve kuruluşlara ait olan sosyal tesislerde ve yemekhanelerden ücretsiz olarak yararlanabilecekler. Söz konusu karar ise depremin gerçekleştiği 6 Şubat günü itibariyle geçerli sayılacak.