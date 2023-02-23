GÜNDEM
23 Şubat 2023 - 14:29

Depremzedelere devletten büyük destek: Kamu kurum ve kuruluşların tarafından sağlanan konaklamadan ücretsiz yararlanacaklar!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle afetzedelere yönelik kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz konaklama imkanı sağlandı. Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile birlikte Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÜNDEM
23 Şubat 2023 - 14:29
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Depremzedelere devletten büyük destek: Kamu kurum ve kuruluşların tarafından sağlanan konaklamadan ücretsiz yararlanacaklar!
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Türkiye, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü meydana gelen ve 10 ili kasıp kavuran Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarıyor. 40.000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve "yüzyılın felaketi" olarak anılan depremin ardından, mağdurların kamu tesis ve kurumlarında konaklaması ücretsiz oldu.

Depremzedeler kamu kurum ve kuruluşların tarafından sağlanan konaklamadan ücretsiz yararlanacaklar

DEPREMZEDELERE DEVLETTEN BÜYÜK DESTEK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karar Resmi Gazete'de de yayımlandı. Bu karar kapsamında deprem bölgesindeki tüm afetzedeler kamu kurum ve kuruluşlara ait olan sosyal tesislerde ve yemekhanelerden ücretsiz olarak yararlanabilecekler.

Söz konusu karar ise depremin gerçekleştiği 6 Şubat günü itibariyle geçerli sayılacak.

 

Depremzedeler kamu kurum ve kuruluşların tarafından sağlanan konaklamadan ücretsiz yararlanacaklar

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