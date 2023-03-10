GÜNDEM
10 Mart 2023 - 19:38

Depremzedelere gülmüştü: Adıyaman Valisi Çuhadar, görevden affını istedi!

Adıyaman Valisi olarak görev yapan Mahmut Çuhadar, Maraş'ta meydana gelen depremin ardından protestolara gülerek karşılık vermişti ve tüm Türkiye'nin tepkisini toplamıştı. Bugün vali Çuhadar, görevden affını istediğini bildirdi.

GÜNDEM
10 Mart 2023 - 19:38
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Depremzedelere gülmüştü: Adıyaman Valisi Çuhadar, görevden affını istedi!
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Karamanmaraş'ta 6 Şubat günü gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem çevresindeki 10 ilde büyük yıkım meydana getirmişti. Meydana gelen deprem felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman da deyim yerindeyse taş taş üstünde kalmamıştı.

Depremden birkaç gün sonra Adıyamanlı depremzedeler tarafından protesto edilen Vali Mahmut Çuhadar, istifasını açıkladı. Adıyaman Valiliği'nin resmi Twitter sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifasını açıklayan Çuhadar, sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istedi.



Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar istifa etti

Adıyaman Valiliği'nden yayımlanan istifa açıklaması şöyle:

"Yaklaşık 3 yıl gibi bir süredir Vali olarak yürüttüğüm görevlerde yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle afffımı talep ediyorum. 6 Şubat 2023'te yaşadığımız depremin yaralarının hem devletin hem de milletin dayanaışması aracılığı ile sarılacağındna oldukça eminim. Adıyaman ve Adıyamanlı hemşerilerimin gönlümüzdeki yeri her zaman ayrı olacaktır. Allah hepimizin yardımcısı olsun."

GÜLMESİ TEPKİ TOPLAMIŞTI

6 Şubat depreminden birkaç gün sonra Vali Mahmut Çuhadar vatandaşlardan protesto aldı. Adıyaman halkının protestoları sırasında vatandaşlara gülen Çuhadar, tepkilerin odağı olmuştu.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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