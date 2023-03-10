Depremzedelere gülmüştü: Adıyaman Valisi Çuhadar, görevden affını istedi!













Adıyaman Valiliği'nden yayımlanan istifa açıklaması şöyle:

GÜLMESİ TEPKİ TOPLAMIŞTI

Karamanmaraş'ta 6 Şubat günü gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem çevresindeki 10 ilde büyük yıkım meydana getirmişti. Meydana gelen deprem felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman da deyim yerindeyse taş taş üstünde kalmamıştı. Depremden birkaç gün sonra Adıyamanlı depremzedeler tarafından protesto edilen Vali Mahmut Çuhadar, istifasını açıkladı. Adıyaman Valiliği'nin resmi Twitter sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifasını açıklayan Çuhadar, sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istedi."Yaklaşık 3 yıl gibi bir süredir Vali olarak yürüttüğüm görevlerde yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle afffımı talep ediyorum. 6 Şubat 2023'te yaşadığımız depremin yaralarının hem devletin hem de milletin dayanaışması aracılığı ile sarılacağındna oldukça eminim. Adıyaman ve Adıyamanlı hemşerilerimin gönlümüzdeki yeri her zaman ayrı olacaktır. Allah hepimizin yardımcısı olsun."6 Şubat depreminden birkaç gün sonra Vali Mahmut Çuhadar vatandaşlardan protesto aldı. Adıyaman halkının protestoları sırasında vatandaşlara gülen Çuhadar, tepkilerin odağı olmuştu.