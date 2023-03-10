Karamanmaraş'ta 6 Şubat günü gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem çevresindeki 10 ilde büyük yıkım meydana getirmişti. Meydana gelen deprem felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman da deyim yerindeyse taş taş üstünde kalmamıştı. Depremden birkaç gün sonra Adıyamanlı depremzedeler tarafından protesto edilen Vali Mahmut Çuhadar, istifasını açıkladı. Adıyaman Valiliği'nin resmi Twitter sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifasını açıklayan Çuhadar, sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istedi.
GÜNDEM
10 Mart 2023 - 19:38
Depremzedelere gülmüştü: Adıyaman Valisi Çuhadar, görevden affını istedi!
Adıyaman Valisi olarak görev yapan Mahmut Çuhadar, Maraş'ta meydana gelen depremin ardından protestolara gülerek karşılık vermişti ve tüm Türkiye'nin tepkisini toplamıştı. Bugün vali Çuhadar, görevden affını istediğini bildirdi.
GÜNDEM
10 Mart 2023 - 19:38