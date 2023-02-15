Depremzedelere hak tanındı! Bu işlemi yaparak tazminat alabileceksiniz: Depremin maddi faturasını onlar ödeyecek!













Avukat Cem Murat Sofuoğlu, enkazların kaldırılmaya başlandığına dikkat çekerek, yıkılmış binalardan örnekler alınması gerektiğini ve bu binaların mahkemeye başvurarak yıktırılması gerektiğini belirtti. Böylece, kusurlu binaların numunelerinin ve delillerinin ortadan kaybolmayacağını ifade etti. Hukukçular, depremzedelerin yaşadıkları maddi ve manevi kayıplar için tazminat davası açabileceklerini belirtiyor. Bu kapsamda, depremzedelerin bir avukat yardımıyla haklarını arayabilecekleri ifade ediliyor.Ayrıca, yıkılan binaların nedenleri ve sorumluları hakkında da hukuki işlemlerin başlatılabileceği belirtiliyor. Bu kapsamda, mühendislik hataları, imar kirliliği gibi konularda inceleme ve soruşturmalar yapılacağı, sorumluların tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemlerin yapılacağı ifade ediliyor.Hukukçular ayrıca, depremzedelerin kira sözleşmeleri konusunda da uyarılarda bulunuyor. Kiralanan yerlerde hasar tespiti yapılması ve gerekli onarımların yapılması gerektiği, aksi takdirde kiracıların sözleşmeyi feshedebilecekleri belirtiliyor. Avukat Cem Murat Sofuoğlu, depremzedelerin müteahhitlerden tazminat talep etmeleri konusunda önemli tavsiyelerde bulundu. Depremzedelerin hemen mahkemeden bir tespit talebinde bulunup bir bilirkişi aracılığıyla kusur tespiti yaptırabileceklerini belirten Sofuoğlu, enkazların kaldırılmaya başlanmadan önce delil toplamanın önemine dikkat çekti. Sofuoğlu, betonunun kalitesizliği, yanlış demir kullanımı ve diğer olası kusurların bilirkişi raporunda ortaya çıkacağını belirtti. Ayrıca, binaları oturulamaz hale gelenlerin de hemen inceleme yaptırması gerektiğini ve sorumlu müteahhitler hakkında dava açıp tazminat talebinde bulunmaları gerektiğini söyledi. Sofuoğlu, tazminat davası açmak için sembolik bir değerle dava açılabileceğini ve ilerleyen etapta bu rakamın artırılabileceğini de belirtti.Ülkedeki binaların yapımı sırasında ve sonrasında mevzuata uygun şekilde denetlenmemesinin de sorunların bir diğer nedeni olduğunu ifade eden Cem Murat Sofuoğlu, "Dünyada birçok ülke, bir yapı denetim sistemini kurarak bu problemin önüne geçmiştir. Türkiye'de de böyle bir yapı denetim sistemi var ama işletilmiyor. Devlet yeteri kadar inceleme yapmıyor. Bunun için suç duyurusunda bulunabilirler" şeklinde konuştu. Ayrıca, afetin ardından bölgeye giden bazı vatandaşların yapılan çalışmalara müdahale ederek, delil niteliğindeki materyalleri yok ettiğine dair haberlerin olduğunu hatırlatan Sofuoğlu, "Bu vatandaşlar yıkıntıların arasında gezerken dikkatli olmalılar ve numune, delil niteliğindeki malzemeleri korumaya çalışmalılar. İş makinalarının yanında olup bunların içindeki malzemeleri inceleyen bilirkişi ekipleri var. Onlara da bu malzemeleri teslim edebilirler" uyarısında bulundu.Son olarak, tazminat davaları açmanın zaman alabileceğini ve emek gerektirebileceğini vurgulayan Cem Murat Sofuoğlu, "Hukuk süreci yavaş bir süreç. Sabırlı olmak gerekiyor. Ancak hak kaybı yaşanmaması için gerekli adımların bir an önce atılması gerekiyor" dedi.