Depremzedelere, hane başı destek ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldı!













6 BİNDEN FAZLA KİŞİ "EVİM YUVAM OLSUN KAMPANYASI" KAPSAMINDA YERLEŞTİRİLDİ

“İŞ YERLERİNİ MÜMKÜN OLDUĞU KADAR TAMAMLAYACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün AFAD Genel Merkezi'ne gitti ve son gelişmeler hakkında bilgiler aldı. Daha sonra önemli açıklamalarda bulunan Oktay, depremzedeler için hane başına düşen destek ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Türkiye Tek Yürek kampanyası için ayrılan 115.146 milyar 528 bin TL'nin 74.0118 milyar 164 bin TL'sinin depremzedelerin hesaplarına yatırıldığını söyledi.Fuat Oktay'ın konuşmasının önemli başlıkları şöyle: - Depremzede olarak başvuran 1 milyon 376 bin 947 ailenin hesaplarına 10 bin TL hanehalkı destek ödemesi yapıldı. Evim Evin Olsun kampanyasında ise şimdiye kadar 6 bin 946 kişi kayıtlı 15.000'den fazla eve ayrıldı.- Depremden etkilenen illerimizde üretime yeniden başlamak için illerimizde planlanan projeleri en kısa süre içinde tamamlayacağız. Kahramanmaraş'ta 1.450, Malatya'da 3.595, Osmaniye'de 155, Adıyaman'da 585, Gaziantep'te 300 ve Hatay'da 2.740 olmak üzere toplam 8.825 işyeri planlanıyor. - OSB ve endüstri parklarında bozulan altyapı onarılır ve bu endüstri parklarının borçları bir yıl süreyle ertelenir. Tek Yürek Türkiye kampanyası için verilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın 74 milyar 118 milyon 164 bin lirası yatırım olarak gerçekleşti. Toplanan her kuruş yardım afetzedeler için kullanılıyor. - 1 milyon 805 bin 842 bina denetlendi, 653 bin konutun cil, ağır, harap, orta hasarlı olarak belirlendi. Enkazların da yüzde 20'si bulundukları yerden kaldırıldı.