SAĞLIK
11 Şubat 2023 - 09:00

Depremzedelere sakın bu içeçeği vermeyin! Acil duyuru geldi, öldürüyor!

Depremin ardından ülkemizde ve dünyada birçok vatandaş depremzedelere yardım etmeye çalışıyor. Enkaz altından çıkan insanlara müdahale büyük risk oluşturuyor.Türkiye Böbrek Vakfı enkaz altından vatandaşlara içecek verilmemesi uyarısında bulundu.

SAĞLIK
11 Şubat 2023 - 09:00
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Depremzedelere sakın bu içeçeği vermeyin! Acil duyuru geldi, öldürüyor!
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Afetzedelere yardım etmeyi düşünen vatandaşlar bilinçsizce hareket ediyor olabilir. Bilinmeyen bir hata, enkazdan canlı olarak kurtarılanları öldürebilir. Depremzedeler konusunda uyarıda bulunan Türk Böbrek Vakfı, ``Deprem kurbanlarında bulunan ezilme sendromu kalıcı böbrek hasarına neden olabilir, bu nedenle tıbbi ve deneyimli kurtarma ekipleri müdahale etmeli.'' dedi. ” Vermemek doğru olur” dedi.

CRUSH SENDROMU NEDİR?

deprem

Türk Böbrek Vakfı depremzedelerde ezilme sendromu riskini şu şekilde tanımlıyor:

Crush sendromu, bir insanın uzun süre yapısal bir yapının altında kalması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Örneğin, deprem, yıkılan bir bina veya patlama gibi doğal afetler, kazalar veya yapısal bozulma sonucu insanların altında kalması durumunda ortaya çıkabilir.



Crush sendromu oluştuğunda, vücuttaki maddeler ve sıvılar, kırılan kemikler, kopan damarlar ve doku hasarı gibi etkenler nedeniyle boşaltamaz ve vücuda birikir. Bu birikmiş maddeler vücutta toksik hale gelir ve vücudun öncelikli olarak dışarı atması gereken toksik maddeleri öncelikli olarak dışarı atamayacak durumda kalır.

Crush sendromu belirtileri, vücudun boşaltamadığı toksik maddelerin etkilerine bağlı olarak değişebilir ve şunları içerebilir:

  • Şiddetli ağrı
  • Üşüme
  • Titreme
  • Terleme
  • Halsizlik
  • Bulantı
  • Kusma
  • Solunum zorluğu
  • Kan basıncı düşmesi
  • Düşük enerji seviyesi
Crush sendromu hızlı bir şekilde tedavi edilmezse, ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu sorunlar arasında, böbrek yetmezliği, kalp krizi, beyin hasarı veya ölüm gibi ciddi sonuçlar bulunabilir. Crush sendromu tedavisi, hastalığın seviyesine ve ciddiyetine bağlı olarak değişebilir ve genellikle doktor tarafından belirlenir. Tedaviler arasında, IV sıvı ve ilaç tedavisi, böbrek makinesi tedavisi, cerrahi veya tedavi gibi fiziksel terapiler bulunabilir.

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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