Depremzedelere sakın bu içeçeği vermeyin! Acil duyuru geldi, öldürüyor!







CRUSH SENDROMU NEDİR?





Türk Böbrek Vakfı depremzedelerde ezilme sendromu riskini şu şekilde tanımlıyor:







Şiddetli ağrı

Üşüme

Titreme

Terleme

Halsizlik

Bulantı

Kusma

Solunum zorluğu

Kan basıncı düşmesi

Düşük enerji seviyesi

Afetzedelere yardım etmeyi düşünen vatandaşlar bilinçsizce hareket ediyor olabilir. Bilinmeyen bir hata, enkazdan canlı olarak kurtarılanları öldürebilir. Depremzedeler konusunda uyarıda bulunan Türk Böbrek Vakfı, ``Deprem kurbanlarında bulunan ezilme sendromu kalıcı böbrek hasarına neden olabilir, bu nedenle tıbbi ve deneyimli kurtarma ekipleri müdahale etmeli.'' dedi. ” Vermemek doğru olur” dedi.Crush sendromu, bir insanın uzun süre yapısal bir yapının altında kalması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Örneğin, deprem, yıkılan bir bina veya patlama gibi doğal afetler, kazalar veya yapısal bozulma sonucu insanların altında kalması durumunda ortaya çıkabilir.Crush sendromu oluştuğunda, vücuttaki maddeler ve sıvılar, kırılan kemikler, kopan damarlar ve doku hasarı gibi etkenler nedeniyle boşaltamaz ve vücuda birikir. Bu birikmiş maddeler vücutta toksik hale gelir ve vücudun öncelikli olarak dışarı atması gereken toksik maddeleri öncelikli olarak dışarı atamayacak durumda kalır. Crush sendromu belirtileri, vücudun boşaltamadığı toksik maddelerin etkilerine bağlı olarak değişebilir ve şunları içerebilir:Crush sendromu hızlı bir şekilde tedavi edilmezse, ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu sorunlar arasında, böbrek yetmezliği, kalp krizi, beyin hasarı veya ölüm gibi ciddi sonuçlar bulunabilir. Crush sendromu tedavisi, hastalığın seviyesine ve ciddiyetine bağlı olarak değişebilir ve genellikle doktor tarafından belirlenir. Tedaviler arasında, IV sıvı ve ilaç tedavisi, böbrek makinesi tedavisi, cerrahi veya tedavi gibi fiziksel terapiler bulunabilir.