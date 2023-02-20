Depremzedelere saygı duymadılar! Saygı duruşunda küfür ettiler: O takımın taraftarlarından rezalet hareket!













Osasuna ile Real Madrid arasında oynanan son maçta, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ancak bu saygı duruşu, Real Madrid oyuncusu Vinicius Junior'a bağıran ve küfür eden bir Osasuna taraftarı tarafından bozuldu. Bu davranış kınandı ve taraftar derhal stadyumdan atıldı. Real Madrid şu anda İspanya La Liga'da Barcelona ile şampiyonluk için sıkı bir yarış içinde ve maçın başındaki davranışları önemli eleştiriler aldı. Birçok kişi, özellikle Türkiye ve Suriye'deki durumun ciddiyeti göz önünde bulundurulduğunda, taraftarın taşkınlığını utanç verici ve saygısızca bir hareket olarak değerlendirdi.Olay üzerine taraftar hakkında soruşturma başlatıldı ve taraftarın ömür boyu stadyumlara giriş yasağının yanı sıra ağır bir para cezası alması bekleniyor. Real Madrid teknik direktörü Ancelotti de konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, bu davranışın sadece Real Madrid'e değil, Türkiye'deki deprem kurbanlarına da saygısızlık olduğunu söyledi.