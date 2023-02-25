Depremzedelere yardım için çırpınan Bella Hadid, kolileri kendi elleriyle teslim etti!

New York Başkonsolosu Reyhan Özgül'e bir ziyarette bulunan Amerikalı model Bella Hadid, depremzedeler için hazırladığı yardım kolilerini Türkevi'ne elleriyle teslim etti. Reyhan Özgül'e hem dayanışma hem de "geçmiş olsun" mesajı veren Hadid, Özgül tarafından kendisine ikram edilen lokumu yerken Türkiye daveti için de teşekkürlerini iletti.
"YENİDEN GELECEĞİM"
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Türkiye'yi en sevdiği ülkelerden birisi olarak tanımlarken depremin ardından Türkiye için yoğun bir şekilde yardım çalışması yürüten gönüllüler ile birlikte fotoğraflar çektirdi.
Hadid, hem arkadaşı hem de kuaförü Mustafa Yanaz ile yardım kutularını elleriyle taşırken gönüllü çalışanlardan Asya çetin'e sarıldı ve ihtiyacı olan yardımı sağlamaya hazır olduğu için yeniden döneceğini söyledi.
Bella Hadid, hem Türkiye'de hem de Suriye'de yaşanan depremler sonrasında sosyal medya hesaplarından "Bütün vücudum donmuş gibi hissettim. En içten taziyelerimi sunuyorum. En derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum." Etkilenen herkese. haberler çok korkunç ve kemiklerimi sarsıyor. Yardım yapmanın bir yolunu arıyorum" mesajı yayınlamıştı.