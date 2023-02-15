Depremzedelerin bu bildirimi mutlaka yapması gerekiyor! Afetzede hak sahipliği başvuru ekranı açıldı: Resmi duyuru yapıldı!







DEPREMZEDE HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURUSU







Depremden etkilenen 10 şehirde bulunan milyonlarca depremzede vatandaş için hak sahipliği başvuruları açıldı. Peki başvurular nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Depremden etkilenen 10 ilde yaşayan depremzede vatandaşlar için hak sahipliği başvurularının açıldığı AFAD Başkanı Sezer tarafından duyuruldu. AFAD Başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre depremzede vatandaşlardan herhangi bir bilgi kartı istenmeyeceği, gittikleri şehirde ikamet bilgilerini sorgulattıktan sonra uygun barınma imkanından faydalanabildiklerini belirtti. Şehir değiştirmek zorunda kalan depremzede vatandaşlar için 'Tahliye ettiğimiz veya bizim dışımızda şehirden ayrılan vatandaşlar için herhangi bir hak kaybına uğrama gibi bir durum söz konusu olamaz.AFAD'a ya da başka bir kuruma başvuru yapılmaması bir hak kaybına uğramalarına sebep olmaz. Depremzede vatandaşlar için verilecek bütün imkanlar baki kalacaktır. AFAD dışında yapılan açıklamalar dışındaki açıklamalar lütfen önemsenmesin, hiçbir vatandaşımız mağdur edilmez.' Afetzede Hak Sahipliği afetten etkilenen yıkılan ya da ağır hasar olan binalarda yaşayan vatandaşların barınma ilişkileri ve yeniden yapılacak binalar için verilecek inşaat kredilerinden faydalanma hakkını kapsamaktadır. E-Devlet sistemi üzerinden AFAD sayfasına girdikten sonra başvuru yapılarak hak sahipliğinden faydalanılabilir. Hak sahipliğini ev, iş yeri, ahırları ağır, yıkık ya da orta derecede hasar almış sahiplerin afet öncesinde ve afet tarihinde hasarlı ikinci ve üçüncü konutta oturan, iştirak ve müşterek maliki oldukları konut ya da iş yeri hasar görmüş olanlar, bina yaptırılmak üzere tespit edilen evleri istimlak edilen vatandaşlar hak sahipliğinden faydalanabilmektedir.