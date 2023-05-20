Depremzedelerin konutlardan çıkarılmasına sert yanıt! Belediyeler sessizliğini bozdu! 'Bu kadarına da pes'







DEPREMZEDE VATANDAŞLAR EVLERİNDEN ÇIKARILIYOR İDDİASI







Deprem felaketinden etkilenen vatandaşlara bir şok daha geldi. Depremzede vatandaşlar yaşadıkları yerlerden çıkarılıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Seferihisar merkez üssü olarak 6.6 büyüklüğünde yaşanan deprem felaketinden sonra ağır hasarlı binalardan ya da yıkılmış binalarda kiracı olarak oturan depremzede vatandaşlar Karabağlar Yaşar Kemal Mahallesi 6004 Sokak Uzundere konutlarında belediyeye ait olan dairelerde geçici olarak oturmaya başlamışlardı. Geçtiğimiz sene sürenin 1 sene daha uzatılmasına karar verilmiş ve satış kararı sonrasında depremzede vatandaşların 31 Mayıs tarihine kadar dairelerden çıkması için tebligat göndermeye başladılar. İkamet eden depremzedeler İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetim Daire Başkanlığı tarafından gönderilen tebligata tepki göstermeye başladı. Depremzedelerden Şerife Koşar belediyenin kendilerini eve yerleştirirken TOKİ şartlarında ve uygun koşullarla satma vaatlerinin olduğunu ancak sonrasında böyle bir söz verilmediğini söylediklerini söyledi. AKP ve MHP'li üyelerin verdiği önergeyle sürenin 1 sene uzatıldığını dile getiren Şerife Koşar şu sözleri söyledi; 'Bize 31 Mayıs tarihine kadar daireleri boşaltın diye tebligat gönderdiler. Tunç Soyer CHP belediyesi bizi gözden çıkardı ve başınızın çaresine bakın dediler. Biz cumhurbaşkanımızdan rezerv alanda olan dairelerden TOKİ şartlarında hak istiyoruz. Başka şartlarda ev sahibi olmamız artık mümkün değil. En ucuz kiralık evler bile 6 bin 500 ve 7 bin TL arasında. Geçim çok zor, ben işsizim, çocuğuma bakıyorum. Birçok depremden etkilenen arkadaşım da aynı durumda.'Depremden etkilenen bir diğer vatandaş Sadullah Özdemir de konu ile ilgili şunları söyledi; '6 gün sonra bir ihale daha olacak. İkinci bloğu satıyorlar. Ben kent konseyini aradım, çıkmanız lazım dediler. Çıkacak durumumuz yok, çıkmazsak ne olacak dedim. Polis ve zabıta eşliğinde çıkarsınız diyorlar. Elimizden bir şey gelmiyor devlete sığınmaktan başka. Rezerv alanındaki dairelerden bize hak tanırlarsa çalışırız öderiz, devletimiz bize sahip çıksın.' dedi. Depremzede vatandaşları ziyaret eden AKP Gaziemir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca da depremzedelerle görüştü. Konu ile ilgili şu sözleri söyledi; 'Bu insanlar böyle bir süreçte nasıl ev bulup çıksın? Bunu karşılamaları için maddi bir imkan yok, büyük bir mağduriyet yaşanıyor. Tekirdağ Belediyesi de benzeri bir uygulama yapıyor. Bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi ve satışların durdurulması gerekli.' dedi. AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez de depremzedelerle ilgili şu sözleri söyledi; 'İktidar koltuğuna çıkar için yaklaşan bir parti, yarın iktidarı kazanırsa milleti mağdur etmeye devam edecek. Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, düne kadar depremzedelere ücretsiz konut vaadediyorlardı. Bugün seçim sonrasında depremzedeleri kapı dışarı ediyorlar. Eğer seçimi alırlarsa kim bilir neler olur. Milletimizin bunlara cevaplarını 28 Mayıs tarihinde sandıkta vermesi gerekiyor.' dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise konu ile ilgili açıklama yaptı ve 2020 senesinde yaşanna deprem sonrasında 1 senelik olarak tahsis edilen dairelerin 3 senedir ikametinin sürdüğünü ve depremden etkilenen vatandaşların mağdur edilmediğini söyledi. Belediye konu ile ilgili şunları söyledi; 'Tahsis edilen 224 dairenin 95'i depremzede vatandaşların kendi istekleriyle boşaltıldı ve 129 tanesi hala dolu. Yapılan incelemelerle depremde evini kaybeden mülk sahibi 63 kişi kiracı konumda. Sonuç olarak depremzede vatandaşlara verilen daireler ilk olarak 1 sene tahsis edildi ancak deprem konutlarının inşa süresi uzadığı ve ekonomik zorluklar sebebiyle tahsis süresi 3 kez 6'şar ay uzatıldı ve 2.5 sene boyu bedelsiz olarak verildi. Bu sürelerin tamamında elektrik, su, ısınma, internet, aidat ücretleri de belediye tarafından karşılandı.'