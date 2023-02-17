GÜNDEM
17 Şubat 2023 - 20:00

Deprezedeler için e-Nabız'da yeni özellik! Kayıp yakınlarını bu şekilde bulabilecekler!

e-Nabız uygulamasına, doğal afetler sonrası yakınlarının durumunu takip etmek için bir fotoğraf yükleme özelliği eklendi. Kullanıcılar, deprem nedeniyle erişemeyebilecekleri 1. ve 2. derece yakınları hakkında bilgi sahibi olabilmek için fotoğrafını yükleyebilecek.

GÜNDEM
17 Şubat 2023 - 20:00
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Deprezedeler için e-Nabız'da yeni özellik! Kayıp yakınlarını bu şekilde bulabilecekler!


Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, e-Nabız uygulamasına bir ek özellik eklendi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar deprem esnasında ulaşamadıkları 1. ve 2. derece yakınları hakkında bilgi sahibi olabilirler. Özellikle fotoğraflarını yükleyerek aile bireylerinin sağlık durumunu ve bulundukları hastane bilgilerine erişebilecekler.

E-NABIZ’DA YENİ ÖZELLİK: DEPREMDEN SONRA FOTOĞRAF YÜKLEME ÖZELLİĞİ GETİRİLDİ!

Doğal Afet Bilgilendirme bölümüne, deprem sebebiyle erişemeyen 1. ve 2. derece yakınlarının fotoğraflarının yüklenmesine olanak tanıyan bir düzenleme gerçekleştirildi.



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