Deprezedeler için e-Nabız'da yeni özellik! Kayıp yakınlarını bu şekilde bulabilecekler!







E-NABIZ’DA YENİ ÖZELLİK: DEPREMDEN SONRA FOTOĞRAF YÜKLEME ÖZELLİĞİ GETİRİLDİ!







Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, e-Nabız uygulamasına bir ek özellik eklendi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar deprem esnasında ulaşamadıkları 1. ve 2. derece yakınları hakkında bilgi sahibi olabilirler. Özellikle fotoğraflarını yükleyerek aile bireylerinin sağlık durumunu ve bulundukları hastane bilgilerine erişebilecekler.Doğal Afet Bilgilendirme bölümüne, deprem sebebiyle erişemeyen 1. ve 2. derece yakınlarının fotoğraflarının yüklenmesine olanak tanıyan bir düzenleme gerçekleştirildi.