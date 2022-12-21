SPOR
21 Aralık 2022 - 15:38

Derbinin hakemi belli oldu! İşte derbiyi yönetecek isim...

Hafta sonu oynanacak büyük derbinin hakemi belli oldu.

SPOR
21 Aralık 2022 - 15:38
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Derbinin hakemi belli oldu! İşte derbiyi yönetecek isim...


Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

 



Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe kozlarını Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda paylaşacak. Mücadele, 24 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.

 

Trabzonspor, ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 23. puan topladı. Trabzonspor, puan cetvelinde 7 sırada bulunuyor.

 

Fenerbahçe, ligde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 29 puan topladı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın 2 puan önünde lider konumda bulunuyor.

 

Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır. 18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

 

Sezon başı teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u oturtan Fenerbahçe, bu sene mücadele ettiği üç kulvarda da şampiyonluk hedefliyor. Dünya Kupası arasına 2-1'lik Giresunspor mağlubiyetiyle giren Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasıyla tekrar çıkış yakalama peşinde. Trabzonspor da ise hedef mutlak galibiyet.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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