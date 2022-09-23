YAŞAM
23 Eylül 2022 - 21:52

Dere taştı, doğum günü kutlayan müşteriler korku dolu anlar yaşadı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde şiddetli yağışlarla birlikte aniden taşan Ilıksu deresi anayola çıktı, iş yerlerini su bastı. Doğum günü kutlaması yapıldığı sırada bir restoranda yer alan 30 civarı müşteri işletmenin ikinci katına çıkarak kurtuldu. Derenin taşma anı saniye saniye amatör kameraya yansırken, üç araçta parasal zarar gerçekleşti.

YAŞAM
23 Eylül 2022 - 21:52
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Dere taştı, doğum günü kutlayan müşteriler korku dolu anlar yaşadı


Edinilen bilgilere göre olay, Kozlu ilçesine bağlı Esenköy Ilıksu mevkisinde yaşandı. Kentte aralıklarla yağan şiddetli yağışlarla birlikte Ilıksu deresi taştı.

Debisi yükselen dere anayola çıktı. Bu sırada bir restoranda doğum günü kutlayan müşteriler derenin taşmasıyla korku dolu anlar yaşadı. Çocuklarının doğum gününü arkadaşlarıyla birlikte kutlayan aile, işletme sahiplerinin tedbirli davranmasıyla restoranın ikinci katına çıkartıldı. Araçlar da güvenli bölgeye alınarak restoranın ana giriş kapısının önüne çuvallarla kum konuldu. 



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