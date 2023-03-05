Dereceler terse döndü! 21 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı!













Yağışlar şiddetli mi olacak?

Çığ riski bulunuyor

Toz taşımı yaşanabilir

Hangi iller için sarı kod verildi?

Hava durumu

Marmara Bölgesi

Ege Bölgesi

Akdeniz Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi

Batı Karadeniz

Orta ve Doğu Karadeniz

Doğu Anadolu Bölgesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre çok şiddetli yağışlar gelmekte. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu haritasında, yağış öngörülen iller belli oldu. Bugün pek çok il adına sarı kodlu alarm uyarısı verildi. Beklenen yağış ise yağmur ve kar. Yağışların yanında hava sıcaklığının artıp atmayacağı merak edilmekte. Güncel açıklamaya göre; hava sıcaklığı ülkenin iç ve batı kesimlerinde azalırken doğu tarafında artış meydana gelecek. Kalan bölgelerde ciddi bir değişiklik olmazken genelde mevsim normallerinin üstünde, kuzey ve batı taraflarında ise mevsim normallerinde hava durumu yaşanacak.Türkiye geneli parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Doğu Akdeniz'in Toroslar tarafı, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Isparta, Burdur, Kars, Erzincan, Ardahan tarafı, Antalya'nın batısı ve Erzurum'un kuzey ilçelerinde yağış bekleniyor.Beklenen yağışların genelde sağanak yağmur ile bölge bölge gürültülü sağanak olması, Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde bölge bölge karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor. Bununla birlikte, Doğu'da buzlanma ve don tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç tarafları ve Doğu Anadolu'nun eğimli, yüksek bölgelerinde çığ riski söz konusu. Doğu ile Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşımı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların akşam vakti itibari ile başlaması, Çanakkale etrafı, Balıkesir'in batı ilçeleri ve İzmir'in kuzey taraflarında şiddetli şekilde olması öngörülüyor. Bu nedenle de vatandaşların sel ve su baskını gibi durumlar için önlem almaları gerekiyor.Doğu Karadeniz'in iç taraflarında, Doğu Anadolu'nun ise eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ riski söz konusudur. Bu nedenle vatandaşlar gerekli önlemleri almalılar.Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde bölge bölge şiddetli toz taşımı öngörülüyor. Bu nedenle ulaşım ile ilgili aksaklıklar, azalan görüş mesafesi, kalitesiz hava şartları için gereken önlemler alınmalıdır.Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Ardahan ve Iğdır için sarı kodlu uyarı geçildi.Parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor. Beklenen yağışların akşam sularından itibaren Çanakkale etrafında ve Balıkesir'in batı taraflarında yerel olarak şiddetli şekilde öngörülüyor. Edirne °C, 12°C Parçalı çok bulutlu, öğle sularının ardından sağanak yağışlı İstanbul °C, 11°C Parçalı çok bulutlu, öğle sularının ardından sağanak yağışlı Kırklareli °C, 11°C Parçalı çok bulutlu, öğle sularının ardından sağanak yağışlı Kocaeli °C, 14°C Parçalı çok bulutlu, öğle sularının ardından orta şiddette sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu hava durumu bekleniyor. Bölge genelinde ara ara sağanak ve bölge bölge gök gürültülü sağanak yağışlı öngörülüyor. Beklenen yağışların gece sularından itibaren İzmir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak üzere şiddetli hal alması tahmin ediliyor. Afyonkarahisar °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle sularının ardından aralıklı olarak sağanak yağışlı Denizli °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olarak sağanak yağışlı İzmir °C, 15°C Parçalı çok bulutlu hava durumu ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olarak şiddetli yaşanması öngörülüyor. Muğla °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle sularının ardından aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve bölge bölge çok bulutlu hava durumu bekleniyor. Isparta, Burdur etrafında, Antalya'nın batı ilçelerinde ve Doğu Akdeniz'in iç bölgelerinde aralıklı sağanak yağış tahmin ediliyor. Adana °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı Antalya °C, 18°C Parçalı yer yer çok bulutlu, batı ilçeleri sağanak yağışlı Hatay °C, 21°C Parçalı ve zamanla bölge bölge çok bulutlu Kahramanmaraş °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimi aralıklı olarak sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu hava durumu beklenirken bölge genelinde, Konya ve Karaman dahil olmamak üzere yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor. Ankara °C, 15°C Parçalı bulutlu, gece sularının ardından sağanak yağışlı Eskişehir °C, 16°C Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı Konya °C, 17°C Parçalı bulutlu Sivas °C, 15°C Parçalı bulutlu, akşam sularının ardından sağanak yağışlıParçalı ve bölge bölge çok bulutlu hava durumu beklenirken bölge genelinde yerel olarak yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor. Bolu °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, sularının ardından yağmurlu Düzce °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu Kastamonu °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu Zonguldak °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmurluParçalı ve çok bulutlu hava durumu beklenirken bölgede aralıklı yağış öngörülüyor. Beklenen yağışların genelde yağmur ile sağanak, Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinin yükseklerinde bölge bölge karla karışık yağmur ve kar şeklinde gelmesi öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in iç taraflarında yüksek kar örtüsü olan eğimli yamaçlarda çığ riski söz konusudur. Amasya, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, gece sularının ardından yerel olarak yağmur ve sağanak yağışlı Samsun °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, gece sularının ardından yerel olarak yağmur ve sağanak yağışlı Tokat °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam sularının ardından yerel olarak yağmur ve sağanak yağışlı Trabzon °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam sularının ardından yerel olarak yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu hava durumu bekleniyor. Kars, Ardahan ve Erzincan kesimleri ile birlikte Erzurum'un kuzeyinde yağış öngörülüyor. Beklenen yağışların genelde yağmur ve sağanak, gece ve sabah sularında bölge bölge karla karışık yağmur ve kar şeklinde gelmesi öngörülüyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi söz konusudur. Bu sabah ve gece sularında bölge genelinde toz taşımı olacağı tahmin ediliyor. Elazığ °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu Erzurum °C, 6°C Çok bulutlu, kuzey tarafları karla karışık yağmur ve yüksek bölgeler kar yağışlı Kars °C, 8°C Çok bulutlu, yağmurlu ve yüksek bölgeleri karla karışık yağmurlu Malatya °C, 16°C Parçalı ve çok bulutluParçalı bulutlu hava durumu bekleniyor. Bu sabah ve gece sularında bölge genelinde toz taşınımı öngörülmektedir. Adıyaman °C, 20°C Parçalı bulutlu Diyarbakır °C, 19°C Parçalı bulutlu Gaziantep °C, 20°C Parçalı bulutlu Şanlıurfa °C, 21°C Parçalı bulutlu