Derin Demir bebek SMA hastalığına yenik düştü!













Derin Demir bebeğin cenazesi Tekirdağ’ın Malkara ilçesine gönderiliyor!

Edirne merkezde yaşayan Ahmet ve Özge Demir'in 2,5 yaşındaki bebekleri Derin Demir'e SMA Tip-1 tanısı konulmuştu. Bebeğin yurt dışındaki tedavisi için yardım kampanyası yürüten ailenin ve bebeğin yaşam savaşı bugün sona erdi. Bir süredir konulan SMA Tip-1 tanısıyla mücadele eden ve yaşam savaşı veren Derin Demir bebeğin bu sabah daha fazla dayanamadığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi. Minik kızın ölümü hem Edirne halkını hem de onu yaşatmak için kampanyaya katılan herkesi derinden etkiledi.SMA hastalığı ile mücadele eden bebeklerin sembol isimlerinden biri olarak hafızalarda kalan 2,5 yaşındaki Derin Demir bebek, bugün Tekirdağ'a bağlı Malkara ilçesine gönderilecek. Oradaki Izgar köyünde düzenlenecek olan cenaze töreniyle birlikte küçük bebek son yolculuğuna uğurlanacak.