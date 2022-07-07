GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 11:20

Derin Demir bebek SMA hastalığına yenik düştü!

Bir süredir SMA Tip-1 tanısıyla yaşamını sürdürmeye çalışan 2,5 yaşındaki Derin Demir bebeğin hayat mücadelesine daha fazla dayanamadığı öğrenildi. SMA hastası Derin Demir bebeğin ölümü hem Edirne'yi hem de tüm Türkiye'yi üzdü.

GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 11:20
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Derin Demir bebek SMA hastalığına yenik düştü!


Edirne merkezde yaşayan Ahmet ve Özge Demir'in 2,5 yaşındaki bebekleri Derin Demir'e SMA Tip-1 tanısı konulmuştu. Bebeğin yurt dışındaki tedavisi için yardım kampanyası yürüten ailenin ve bebeğin yaşam savaşı bugün sona erdi.

Bir süredir konulan SMA Tip-1 tanısıyla mücadele eden ve yaşam savaşı veren Derin Demir bebeğin bu sabah daha fazla dayanamadığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi. Minik kızın ölümü hem Edirne halkını hem de onu yaşatmak için kampanyaya katılan herkesi derinden etkiledi.



SMA hastası Derin Demir bebek

Derin Demir bebeğin cenazesi Tekirdağ’ın Malkara ilçesine gönderiliyor!

SMA hastalığı ile mücadele eden bebeklerin sembol isimlerinden biri olarak hafızalarda kalan 2,5 yaşındaki Derin Demir bebek, bugün Tekirdağ'a bağlı Malkara ilçesine gönderilecek. Oradaki Izgar köyünde düzenlenecek olan cenaze töreniyle birlikte küçük bebek son yolculuğuna uğurlanacak.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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