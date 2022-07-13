Derin Talu, katıldığı plaj partisinde havalı bikinisiyle tüm dikkatleri üzerine çekti













Plaj partisinin yıldızı Derin Talu oldu

Son zamanlarda sürekli gündemde kalmayı başaran sunucu Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, annesinin tüm popüleritesini kendisi devam ettiriyor. Katıldğı her ortamda tüm dikkatleri üzerine çeken Derin Talu, hiçbir beach partisini de boş geçmiyor.Tatilini Bodrum'da geçiren derin Talu, son olarak düzenlenen beach partisine katıldı. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Talu, partideki pozlarını Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.Bodrum tatilini tadını doyasıya çıkaran Derin Talu, katıldığı partide tercih ettiği bikinisiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.Birbirinden farklı ve güzel pozlar veren derin Talu, plaj partisindeki kareleri Instagram hesabından paylaştı. Talu'nun paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.