MAGAZİN
13 Temmuz 2022 - 22:55

Derin Talu, katıldığı plaj partisinde havalı bikinisiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

Defne Samyeli'nin kızı olan Derin Talu, tatilini Bodrum'da geçiriyor. Orada katıldığı bir plaj partisinde tercih ettiği bikinisi herkesin dikkati çekti.

MAGAZİN
13 Temmuz 2022 - 22:55
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Derin Talu, katıldığı plaj partisinde havalı bikinisiyle tüm dikkatleri üzerine çekti


Son zamanlarda sürekli gündemde kalmayı başaran sunucu Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, annesinin tüm popüleritesini kendisi devam ettiriyor. Katıldğı her ortamda tüm dikkatleri üzerine çeken Derin Talu, hiçbir beach partisini de boş geçmiyor.

Derin Talu



Tatilini Bodrum'da geçiren derin Talu, son olarak düzenlenen beach partisine katıldı. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Talu, partideki pozlarını Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Derin Talu

Plaj partisinin yıldızı Derin Talu oldu

Bodrum tatilini tadını doyasıya çıkaran Derin Talu, katıldığı partide tercih ettiği bikinisiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

Derin Talu

 Birbirinden farklı ve güzel pozlar veren derin Talu, plaj partisindeki kareleri Instagram hesabından paylaştı. Talu'nun paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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