YAŞAM
03 Eylül 2022 - 11:29

Ders Ve Kaynak Kitaplar Sıralarda

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilen 670 bin ders kitabı ve 460 bin yardımcı kaynak, okul sıralarının üzerinde yerini almaya başladı.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 11:29
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Ders Ve Kaynak Kitaplar Sıralarda


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen 670 bin ders kitabı ve 460 bin yardımcı kaynak, okul sıralarının üzerinde yerini almaya başladı.


2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz verilmek üzere sıralara koyulmaya başlandı. Türkiye'de bütün okullara dağıtılan ders kitapları, tüm sınıflara verilirken kaynak kitaplar ise 2'nci sınıftan 12'inci sınıflara dağıtılacak. Dağıtılan yardımcı kaynak kitaplarıyla velilerin masraftan kurtulduğunu aktaran Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Bakanlığımızın girişimleriyle ücretsiz verilen kitapların dağıtımını okullarımıza yaptık. İnşallah 5 Eylül' deki uyum haftasında ve 12 Eylül'de, tüm çocuklarımız, ders ve yardımcı kaynak kitaplarını masalarında hazır göreceklerdir. Yeni eğitim- öğretim yılında yaklaşık 385 okulumuzun tamamında bütün öğrencilerimiz için yardımcı kaynak kitaplar ve ücretsiz ders kitapları masalarının üzerinde öğrencilerimizi bekliyor olacak. Öğrencilerimiz ve velilerimiz okulumuza ziyarete geldiğinde sınıflarda, masaların üzerlerinde ders kitaplarını ve yardımcı kaynak kitapları gördüklerinde büyük bir mutluluk duyuyorlar ve bu mutluluklarını da bizlere ifade ediyorlar. Bu sevince vesile olan ve her konuda bizlere yardım eden Sayın Bakanımıza, himayelerini hep gördüğümüz Valimize, tüm Hakkari eğitim camiası adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.




İlde büyük bir onarım çalışması başlattıklarını da altını çizen Müdür Gür: "Okullarımızın tüm ihtiyaçları da giderildi. Yine bu sene ilk kez olarak Bakanlığımız, ilkokul ve ortaokullarımıza da harcama yetkisi verdi. Her okulumuza, hem temizlik bunun yanı sıra kırtasiye malzemeleri için ödenekler gönderildi. Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaklaşık 83 bin öğrencisi, 4 bin 750 öğretmeniyle, 2022- 2023 eğitim yılına, sorunsuz bir şekilde girecektir" şeklinde konuştu.


Kaynak kitapların ücretsiz olmasından dolayı sevinen öğrenci velileri, ders kitapları ücretsizdi; ancak kaynak kitaplar ücretliydi, an itibariyle kaynak kitapların da devletimiz tarafından ücretsiz verilmesi bizleri gerçekten mutlu ediyor diye sevinçlerini belirttiler.

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Haber Editörü
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