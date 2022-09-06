TEKNOLOJİ
06 Eylül 2022 - 08:27

Derslerde ve oyunlarda hızlanmak isteyen öğrencilere özel laptoplar

Okulların açılmasına az bir müddet kaldı, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun laptop tercihleri ise daha da önem arz ediyor. Derslerin ve diğer çalışmaların yanı sıra büyük çoğunluğu oyuncu olan öğrenciler için ihtiyaç duydukları ise NVIDIA'nın RTX 30 serisiyle donatılan Casper Excalibur laptoplarda yer almakta.

TEKNOLOJİ
06 Eylül 2022 - 08:27
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Derslerde ve oyunlarda hızlanmak isteyen öğrencilere özel laptoplar

Öğrenciler için zillerin çalmasına sayılı günler kaldı. Birçok öğrenci de ihtiyaçlarına uygun laptop tercihinde kararsız kalıyor. Hem geleceğe yatırım yapmak isteyen aynı anda farklı amaçlardaki ihtiyaçlarını tek bir laptopla karşılamak isteyen öğrenci ve ebeveynlere çare ise Casper Excalibur'dan geliyor. En üstün oyun platformunu barındıran, hızlandırılmış çalışmalar ve üretkenlik için de birçok faydası sunan NVIDIA GeForce RTX 30 serisi ile donatılan Excalibur laptoplar ile öğrenciler, sınıfta da oyunda da hızlanarak oyun, birçok çalışma ve içerik oluşturmak için en güzel araca sahip oluyor.

Derslerdeki uygulamaları hızlandırıyor

Eğitimin giderek dijitalleşmesi, defter ve kalemin yerini güçlü laptopların almasını sağladı. Bu dönüşüme ayak uydurmak isteyen öğrencilerin ise çalışmalarını hızlandırması, online derslere katılarak sınıf arkadaşlarıyla sorunsuz bir şekilde iş birliği içerisinde olması gerekiyor. Ödüllü ve dünyanın en hızlı GPU'larına, Max-Q teknolojilerine sahip ve NVIDIA Studio tarafından da desteklenen NVIDIA GeForce RTX 30 ekran kartı serisi de tam bu noktada öğrencilerin imdadına yetişiyor. RTX 30 serisine sahip Excalibur laptoplarla öğrenciler, dersteki uygulamaları ve projeleri daha süratli bitirmek için AI ile hızlandırılmış STEM (Fen / Matematik) uygulamalarına kolay erişim sağlıyorken sanat ve tasarım bölümlerinin öğrencileri de AI ile hızlandırılmış uygulamalarla daha süratli iş akışına sahip olabiliyor ve çalışmalarında akıcı bir deneyim yaşayabiliyor. Ayrıca RTX 30 serisine sahip Excalibur laptoplarla öğrenciler, NVIDIA'ya özel diğer ücretsiz uygulamalar olan NVIDIA Omniverse veya Canvas'a da kolaylıkla erişebiliyor.

Oyuncu ve öğrencilere yüksek fps ve görüntü kalitesi sunuyor

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Haber Editörü
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