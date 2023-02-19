Derya Uluğ o ili yalnız bırakmadı! Yaptığı paylaşım sosyal medya gündemine oturdu







DERYA ULUĞ'DAN YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜ! "İÇLERİNDE BÜYÜYEN KOCAMAN ACIYI..."







ÇOCUKLARI OYUNCAKLA SEVİNDİRDİ

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Hatay Antakya'da çektiği bir fotoğrafı Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Fotoğrafta yıkılmış bir binanın göründüğü belirtilirken, Derya Uluğ'un notu takipçilerini oldukça duygulandırdı. Notta, depremin yıkıcı etkisini gösteren bu manzaranın insanların hayatlarına dokunacağına dair vurgu yapıldı. Derya Uluğ'un bu paylaşımı, depremin yarattığı üzüntüyü ve felaketin boyutlarını göstermesi açısından önemli bir mesaj içermektedir.Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Hatay'da yardım gönüllüsü olarak görev yaptığı deprem sonrası, depremin yarattığı acıya dair önemli bir paylaşım yaptı. Uluğ, paylaşımında depremden etkilenen illerde yaşanan acı anlara dikkat çekerek, bu felaketleri yaşayanların acısını unutmayacağını ve kimsenin de unutulmaması gerektiğini ifade etti. Uluğ, yazısında depremin insanları ne kadar acımasızca vurduğunu ve yıkıcı etkisini vurguladı. Ancak bu zor zamanlarda, insanların dayanışma ve birlik içinde hareket ederek güçlü kalabileceklerini de belirtti."Felaketi yaşayanların, içlerinde büyüyen kocaman acıları saklayıp ne kadar metanetli durduklarını, çocukların bir oyunla, oyuncakla bile o çaresizlikte gülümseyebildiğini, büyüklerin anlatmaya, konuşmaya ihtiyacı olduğunu, hem enkazlarda hem ihtiyaçlarda halkın halka karşılıksız, gönülden yardım ettiğini ve depremzedelerin müteşekkür olduğunu,fotoğraflar ve videolarla anlatılamayacak şekilde yıkılmış, yok olmuş şehirleri, Hatay'ın tüm çaresizlikler içindeki dik duruşunu, kaybedilen canları, cananları ve burada ayakta durmaya çalışan insanları unutmayacağım. Oradaki insanları, onlar normal hayatlarına dönene kadar unutmayalım, unutturmayalım..." ifadelerini kullandı.Hatay'da depremzedelere yardım etmek için görev yapan sanatçılardan Derya Uluğ, çocuklara oyuncak yardımı yapılması konusunda çağrıda bulunmuştu. Bu kapsamda Şerif, Ali ve Efe isimli çocuklarla fotoğraf çektiren Uluğ, çocukların isteği üzerine bu fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı. Paylaşım sonrası takipçilerinden destek ve teşekkür mesajları alan sanatçı, çocukların sevinçlerine ortak olmanın önemine dikkat çekmiş oldu. Derya Uluğ'un bu hareketi, depremzedelerin sadece temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, psikolojik olarak da desteklenmelerinin önemine vurgu yapmaktadır.