Derz aralarındaki sarı lekeyi geçirmenin formülü basit! Bu karışımı deneyen bir daha vazgeçemeyecek







BU KARIŞIM İLE EVİNİZİ TEMİZLEYİN! DERZ ARALARI PIRIL PIRIL OLACAK!

PAHALI ÜRÜNLERE GEREK YOK







Temizlik sırasında en zorlu kirlerin oluştuğu yerlerden biri de derzlerdir. Derz aralarındaki kir ve toz, zamanla sertleşerek temizlenmesi zor bir hale gelmektedir. Özellikle mutfak ve banyo gibi ıslak zeminli alanlarda yer alan derzler, temizlik yapanları bir hayli uğraştırmaktadır. Ancak, etkili bir karışım kullanarak derzlerin temizliği daha pratik bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu yöntem, zorlu kirlerin biriktiği derz aralarını kolayca temizlemeye yardımcı olabilir.Derz temizliği, oldukça zaman alıcı bir işlem olabilir ve bazı durumlarda ne kadar ürün kullanırsanız kullanın temizlenemeyebilir. Bu da, ıslak zeminli alanların temizlenmesine rağmen kirli bir görünüm oluşmasına neden olabilir. Derzlerde biriken ve katılaşan kirler zamanla sarı ya da siyah renklere dönüşebilir, bu da hoş olmayan görüntülere neden olabilir.Bir kişi, derz aralarının temizliği için keşfettiği karışımı kullanarak büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Bu karışım, her mutfakta bulunan malzemeler ile kolaylıkla hazırlanabilir ve derz aralarındaki inatçı lekelerin giderilmesine yardımcı olabilir. Karışımın hazırlanması için gerekli malzemeler arasında karbonat, sirke ve limon suyu yer almaktadır.Karışımın hazırlanması için sirke, karbonat ve limon suyu malzemeleri macun kıvamına gelene kadar karıştırılmalıdır. Hazırlanan karışım, kirli derz aralarına uygulanmalı ve yaklaşık on dakika bekletilmelidir. Daha sonra, kullanılmayan bir diş fırçası yardımıyla derz araları temizlenmeli, ancak fazla baskı uygulanmamalıdır. Bu işlemin ardından, daha parlak bir görünüm elde etmek için çamaşır suyu kullanımı da yapılabilir.