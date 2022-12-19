SPOR
19 Aralık 2022 - 22:27

Deschamps'ın yarattığı canavar...

Katar'da gümüş madalya kazanan Fransa için başarılı veya başarısız olduklarını söylemek güç. Peki ya bundan sonraki adım ne?

SPOR
19 Aralık 2022 - 22:27
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Deschamps'ın yarattığı canavar...

Tarih yaprakları 12 Temmuz 1998'i gösterdiğinde, futbol tarihinin kaderine çizecek bir maça Stade de France ev sahipliği yapıyordu. Daha önce hiç şampiyon olmamış Fransa ve karşısında bu kupayı 4 kez kazanmış son şampiyon Brezilya. Sahadaki oyunculara göz gezdirirseniz kimler yok ki... Ronaldo Rivaldo, Carlos, Cafu, o dönem Galatasaray forması giyen Taffarel; Zidane, Pettit, Desailly, Deschamps... Futbolun gelecek 10 yılına damga vuran isimler. Daha sonrasında Messi ve Ronaldo ile sahneden yaka paça aşağı itileceklerdi. Milli takım futboluna damga vuracak bir isim, o günlerde Fransa'nın kaptanlığını yapıyordu. 7 numara giyiyordu. Olacaklardan herkes habersizdi. 2000 yılında milli takım jübilesini yapan Fransız futbolcunun yolu, 12 yıl sonra aynı tesislere çıktı. Bu kez sahada olmayacaktı, saha kenarındaydı. Kucağında bir bomba vardı. Saha içi ve dışı birbirine girmiş, birbirini boğazlamak isteyen bir oyuncu grubu. Ancak 2014 Dünya Kupası sonrası uçuşa geçen bir Fransa. Euro 2016'da seyircisi önünde Portekiz'e boyun eğen Maviler, iki yıl sonra Rusya'da ikinci kez dünya şampiyonu oldular. Euro 2020'de beklenti altında kalarak eleştiri oklarını tek başına göğüsleyen Maviler, Katar'da yine aynı sahnede, finaldelerdi ancak bu kez Messi ve arkadaşlarına boyun eğdiler. 2026 Dünya Kupası'na aşağı yukarı 4 yıl bir zaman dilimi var. 2026'ya kadar çok fazla şey değişir; değişmeyen tek şey ise Fransa'nın o turnuvaya da Deschamps liderliğinde favori olarak gidecek olması. 

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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