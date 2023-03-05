Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yaptıkları aday olma çağrısını geri çektiğini duyurdu. Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de altılı masadan ayrılmasıyla birlikte Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na adaylık çağrısında bulunmuştu. Ancak İmamoğlu ve Yavaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında bulundu. Bu durum üzerine Özdağ, adaylık çağrısını geri çektiğini bildirdi.
SİYASET
05 Mart 2023 - 17:34
Destek veririz demişti! Ümit Özdağ'dan o isme zehir zemberek sözler: İptal etti
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılması ve aday tartışmalarının devam ettiği süreçte dikkat çeken bir çıkış yaptı. Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olması gerektiğini her fırsatta dile getirerek, Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklaması nedeniyle mitingin iptal edildiğini duyurdu. Özdağ, bu konuda bir video paylaşarak Yavaş'a yönelik hayal kırıklığına uğradığını ifade ederek, "Keşke böyle yapmasaydınız, gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yaratıyorsunuz" dedi.
SİYASET
05 Mart 2023 - 17:34