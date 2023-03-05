Destek veririz demişti! Ümit Özdağ'dan o isme zehir zemberek sözler: İptal etti







ÜMİT ÖZDAĞ, MANSUR YAVAŞ İÇİN ‘HAYAL KIRIKLIĞI’ DEDİ, MİTİNGİ İPTAL ETTİ: 'KEŞKE BÖYLE YAPMASAYDINIZ'

'BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI'







Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yaptıkları aday olma çağrısını geri çektiğini duyurdu. Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de altılı masadan ayrılmasıyla birlikte Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na adaylık çağrısında bulunmuştu. Ancak İmamoğlu ve Yavaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında bulundu. Bu durum üzerine Özdağ, adaylık çağrısını geri çektiğini bildirdi.Ümit Özdağ, Twitter hesabından yaptığı videolu mesajda Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde Mansur Yavaş'ın adaylığı için toplanılması çağrısını geri çektiğini bildirdi. Özdağ, Mansur Yavaş'ın esas bağlılığını Atatürk ve Türk milletine göstermesi gerektiğini ancak Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlılığını bir kez daha ifade ettiğini belirterek Yavaş'a seslenerek "Size duyulan güvene, sevgiye ihanet etmeye hakkınız yoktur" dedi ve hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.