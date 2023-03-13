Destek yardımları geri döndü: Başvuranlara 15 bin TL nakit yardımı yapılacak!













Türkiye'de, ihtiyaç sahibi, dar gelirli ve nakit ihtiyacı olanlara sağlanan bir destek olan aile yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. Bu yardımlar, PTT ve ATM kanalları aracılığıyla hesaplara geçirilerek başvuru sahiplerine ulaştırılır. Banka şubelerine gitmek yerine devlete başvurarak, dar gelirli, ihtiyaç sahibi, emekli ve asgari ücretli kişilerin 15.000 TL'ye kadar yardım alması mümkündür. Türkiye aile destek yardımı için başvuru yapmak isteyenler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı, 18 yaşından büyük olmalı ve hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir. Bu destek, ihtiyaç sahiplerine maddi açıdan yardımcı olmak amacıyla sağlanmaktadır.Türkiye'de sağlanan aile destek yardımı, ihtiyaç sahiplerine aylık düzenli bir şekilde ödenmektedir. Bu yardımdan, asgari ücretli ve emekli kişiler de yararlanabiliyor. Toplamda 15 bin TL'ye kadar ödeme yapılabilen aile yardımı için başvurular, e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabiliyor. Başvurular 10 gün içinde değerlendiriliyor ve sonuç başvuru sahibine bildiriliyor. Başvurusu kabul edilen kişiler, PTT şubeleri veya ATM'ler aracılığıyla nakit destek alabiliyorlar. Aile destek yardımı ödemeleri, Mart ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Nakit ihtiyacı olan ve yardıma muhtaç olan kişiler, aile yardımı için başvurarak destek almaları mümkündür.