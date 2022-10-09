Detaylar netleşti: 5.3 milyon memur ve memur emeklisi çift zam alacak!







ENFLASYON FARKLARI DA ÖDENECEK





UNVANLARA GÖRE BELİRLEMELER YAPILDI







HİYERARŞİK BİR DENGE GÖZLEMLENDİ

ARTIŞ NASIL YANSIR?

Kurumsal sorunları ortadan kaldırmak ve yasal farkındalığı artırmak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 3.600 ek gösterge kuralı Temmuz ayından bu yana Resmi Gazete'de yayımlandı. yeni düzenleme mevcut emekliler ve çalışanlar da dahil olmak üzere 5,3 milyon memur için maaş ve ikramiyelerde önemli iyileştirmeler sağlıyor. Düzenleme Temmuz ayında yürürlüğe girdi, ancak yasanın yürürlük tarihi 15 Ocak 2023 olarak belirlendi.Ocak aynı bilindiği üzere zam ayıdır. Toplu iş sözleşmelerinde ise yüzde 8'lik bir artış kesin olarak belirlenmiştir. 31 Aralık 2022'ye kadar olan son 6 aylık enflasyon farkı da bu artışa katkıda bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, son altı ayın ilk üç ayında kümülatif enflasyon oranı %7,06 oldu. Yani yılın ikinci yarısında uygulanacak %7'lik faiz artırımını aştığı için fark oluştu. Kalan üç ayda oluşan enflasyona bağlı olarak aradaki fark %8'e ek olarak yansıtılıyor. Bu fark, toplamda %15-20'lik bir artış sağlayacak şekilde hesaplanmıştır. Ek zamlar da düşünülebilir.Ek Göstergeler Yönetmeliği kapsamında yapılan değişikliklere göre; birinci dereceli tüm öğretmenler, en az iki yıllık üniversite eğitimini tamamlamış polis memurları ve en az iki yıllık yükseköğrenim eğitimini tamamlamış tüm tıp ve din görevlileri için ek göstergeler 3600'e çıkarıldı. Ayrıca avukatlar, devlet müdürleri, güvenlik görevlileri, meslek jandarmaları, teknik çavuşlar gibi 3000 ek göstergeye sahip tüm meslek grupları 3600 ek göstergeden yararlanabilecekler. Sosyal ortak beklentileri dikkate alınarak, Kaymakamlar, Bölge Müdürleri, Şube Müdürleri, Gelir Uzmanları, Mali Hizmetler Profesyonelleri ve Müfettişler gibi kariyer profesyonelleri için ek göstergeler 2200'den 3600'e yükseltildi.Diğer taraftan memur unvanları arasındaki hiyerarşi dikkate alınarak Müdür Yardımcısı ve benzeri pozisyonlar için ek endeks 3600'den 4400'e yeniden tanımlanmıştır. Ayrıca, bir adalet duygusu rehberliğinde, tüm emekli ve görevli memurlar için ek göstergelerin iyileştirilmesi amacıyla, ek notu olmayanlar da dahil olmak üzere tüm memurlara 600 puan daha verildi. Ayrıca belediye başkanının emekli maaşı ile kamu tazminatı arasındaki ayrımın kaldırılmasını da sağladı.Yönetmelik, 15 Ocak'tan itibaren memur maaşlarını önemli ölçüde artıracak. Mevcut hesaplamalara göre düzenleme, özellikle emekli memur maaşlarında 2 bin liraya kadar artış öngörüyor.