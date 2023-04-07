









BİM'DEN ŞOK EDİCİ İNDİRİM







Deterjan, yumuşatıcı, tuvalet kağıdı biten o markete koşarak gidecek! BİM'de salı indirimle sallandı: Fiyatları gören alarmını kurdu! Tuvalet kağıdı her evin ihtiyacı. Hijyen denilince ilk akla gelen ürünlerden. Tuvalet kağıtlarında fiyat yüksekliği ise ev ekonomisini olumsuz yönde etkileyebiliyor. BİM'den tuvalet kağıtları hakkında inanılmaz indirimli fiyatlar geldi. Şok edici indirim sonrasında haberi duyan BİM'de koştu. Salı indirimi ile birlikte tuvalet kağıdındaki şok indirim. Sakın bu fiyatı kaçırmayın! İşte detaylar...Her salı ve cuma günleri olmak üzere binbir çeşit ve farklı ürün kategorileri ile birlikte müşterilerine indirim hizmeti veren BİM’de yine şok edici indirimler var. Marketin önümüzdeki haftaki kataloğu da paylaşıldı. BİM marketin, 11 Nisan Salı aktüel ürünler kataloğunda yok yok! Önümüzdeki hafta için geçerli olacak bu fiyatları kimse kaçırmak istemiyor. BİM Market'in kampanyasından faydalanmak için ürün listesini incelemeye başlayan insanlar o ayrıntıya dikkat etti. Tuvalet kağıdında şok edici bir indirim bekleniyor. İşte diğer ayrıntılar...11 Nisan BİM Markette neler yok ki? BİM markette, salı günü müşterilerin hizmetine sunulacak ürünlerini açıklayan market, duyurusunu sosyal medyadan ve resmi internet adresinden yaptı. Kataloğu yayınlayan markette o detay dikkat çekti. 24’lü parfümlü tuvalet kağıdının fiyatı 95 TL oldu. İşte o şok katalog...