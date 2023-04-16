YAŞAM
16 Nisan 2023 - 23:00

Deterjanlara para dökmeye gerek yok! Bu malzeme banyonuzu ışıl ışıl yapacak

Ramazan Bayramı'na sadece 5 gün kaldı ve evlerde temizlik telaşı başladı. Bu temizlik sürecinde kimyasallardan uzak doğal yöntemler kullanarak banyodaki inatçı kirlerden kurtulabilirsiniz. Sadece tek bir malzeme kullanarak banyonuzu kolayca temizleyebilirsiniz. İnatçı lekelerle mücadele etmek için bazı püf noktaları haberimizde...

YAŞAM
16 Nisan 2023 - 23:00
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Deterjanlara para dökmeye gerek yok! Bu malzeme banyonuzu ışıl ışıl yapacak


Gıda fiyatlarındaki artışın temizlik ürünlerine de yansımasıyla birlikte, hijyenik ürünlere ulaşmak giderek zorlaşıyor. Ancak evde uygun fiyatlı ve doğal malzemelerle pratik tarifler kullanarak sağlıklı ve ucuz temizlik ürünleri oluşturmak mümkündür. Banyo alanları özellikle hijyen konusunda dikkat edilmesi gereken önemli detaylar barındırır. Kötü koku ve bakteri üremesi gibi sorunların önüne geçmek için doğru tekniklerle banyo temizliği yapılmalıdır. Uygun fiyatlı malzemelerle hazırlanabilecek tarifler sayesinde banyonuz hem ışıl ışıl hem de sağlıklı bir görünüme sahip olabilir.

BU KÜR İLE BANYONUZU KOLAYCA TEMİZLEYİN

sirke



Doğal temizleyici sirkeden faydalanarak kimyasallardan uzak, sağlıklı bir banyo temizliği yapabilirsiniz. Yarım su bardağı elma sirkesi ve yarım su bardağı karbonat gibi malzemelerle hazırlanan bu doğal temizlik kürü, 1 litre sıcak suyla karıştırılır ve uygulanacak bölgeye püskürtülür. En az 15 dakika bekledikten sonra fırça ya da süngerle ovalanır, durulanır ve kurulanır. Bu karışım, kir ve kireçlenmeye karşı etkili bir çözüm sunarken, sağlıklı temizlik ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı olur. Kimyasal içermemesi de evde çocuk veya yaşlı aile üyelerinin bulunduğu durumlarda güvenli bir tercih olmasını sağlar.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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