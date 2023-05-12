EKONOMİ
12 Mayıs 2023 - 13:56

Dev bankadan altında fiyat tahmini: Bu seviyeye 2023 yılı sonunda ulaşılacak..!

Altın fiyatı 12 Mayıs Cuma günü yatırımcılar tarafından incelenmeye devam ediyor. Bununla ilgili olarak "Altın gram olarak ne kadar ve bugün TL olarak fiyatı ne kadar?" sorusuna yeni bir açıklama yapıldı. ANZ'deki analistler, altın için yıl sonu tahminlerini ons başına 50 dolar olarak revize ettiler. Kapalıçarşı'da ise cumhuriyet altını 10 bin lira üzerine çıktı. İşte güncel gram, çeyrek altın fiyatları ve piyasadaki son rakamlar..

EKONOMİ
12 Mayıs 2023 - 13:56
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Dev bankadan altında fiyat tahmini: Bu seviyeye 2023 yılı sonunda ulaşılacak..!


Avustralya Merkez ANZ'deki analistler, 2023'ün sonuna kadar 1 ons altın tahminlerini yükselttiler. ANZ'deki analistler, fiyatlardaki düşüşün bir satın alma fırsatı yarattığına inanarak 2023 sonu için altın tahminlerini 2.050 dolardan 2.100 dolara yükseltti.

2024’ÜN İLK ÇEYREĞİNDE O RAKAMLAR GÖRÜLEBİLİR

Dev bankadan altın fiyat tahmini

ANZ'a göre, altın fiyatlarının jeopolitik gerilimler ve aynı zamanda merkez bankası alımları arasında 2024'ün ilk çeyreğinde ons başına 2.120 doları bulması bekleniyor. Bu arada banka, gümüş fiyatlarının 2023'ün sonuna kadar ons başına 26 dolara yükselebileceğini söyledi.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?



Altın fiyatlarının haftanın son işlem günü kırmızı bölge içinde hareket ettiği görülüyor. Bu sabah altının onsu 2.017 dolardan işlem görüyor. Altının gram fiyatı 1.268 lira olarak belirlendi. Kuyumcularda 22 ayar altının fiyatı 1.411 liraya yükseldi. Çeyrek altın fiyatı 2 bin 457 lira olurken, Cumhuriyet altını 10 bin 84 liradan satılıyor. 22 ayar bilezik gramı ise 1.409 liradan satışta..

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