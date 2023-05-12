Dev bankadan altında fiyat tahmini: Bu seviyeye 2023 yılı sonunda ulaşılacak..!

Avustralya Merkez ANZ'deki analistler, 2023'ün sonuna kadar 1 ons altın tahminlerini yükselttiler. ANZ'deki analistler, fiyatlardaki düşüşün bir satın alma fırsatı yarattığına inanarak 2023 sonu için altın tahminlerini 2.050 dolardan 2.100 dolara yükseltti.
2024’ÜN İLK ÇEYREĞİNDE O RAKAMLAR GÖRÜLEBİLİR
BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?
Altın fiyatlarının haftanın son işlem günü kırmızı bölge içinde hareket ettiği görülüyor. Bu sabah altının onsu 2.017 dolardan işlem görüyor. Altının gram fiyatı 1.268 lira olarak belirlendi. Kuyumcularda 22 ayar altının fiyatı 1.411 liraya yükseldi. Çeyrek altın fiyatı 2 bin 457 lira olurken, Cumhuriyet altını 10 bin 84 liradan satılıyor. 22 ayar bilezik gramı ise 1.409 liradan satışta..