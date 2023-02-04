Dev bankalar kredi musluklarını ardına kadar açtı! Başvuranın maaş hesabına 35.000 TL para yatırılacak!

Türkiye'nin en önemli bankalarından 3 tanesi yeni kampanyalarını duyurdu. Duyuruda, 35 bin TL'ye varan banka kartı ödemeli kredi paketleri olduğu açıklandı. 35 bin TL'ye kadar nakit avans kullanan vatandaşlar için üç banka tarafından başlatılan bu kampanyalar ile 3 ay ödeme erteleme fırsatı verilecek. Bu kampanyalara katılmak isterseniz, her üç bankada da nakit parayla işlem yapabilir ve kredinizi makul bir faiz oranıyla hızlı bir şekilde ödeyebilirsiniz.
AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ
Akbank üzerinden 35.000 TL kredi başvurusu yapılabilmesi için kredi puanının 1500 ve üzeri olması gerekmektedir. Akbank, cep telefonundan ihtiyaç kredisi başvurusu yapan müşterilerine SMS ile kredi imkanı sunuyor. Cep telefonunuzun mesaj alanına kredinizi yazmak için bir boşluk bırakarak TC Kimlik numaranızı 44 25 numarasına göndermeniz yeterli. Akbank müşterileri SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yaptıktan sonra kredilerini hızlandırabilmekte, kredi ödemelerini belirlenen kurallar dahilinde hızlı bir şekilde yapmalarını gerçekleştirmekte ve ödemenin aynı gün hesabınıza geçmesini sağlamaktadır. SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapıldıktan sonra başvuru kapsamında verilen bu krediler düşük faizlidir.