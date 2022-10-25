EKONOMİ
25 Ekim 2022 - 15:32

Dev bankalardan altın tahmini! FED'in kararı altın fiyatlarında deprem yaratacak

Altın fiyatlarıyla ilgili uluslararası iki banka tahminde bulundu. FED'in faiz kararı sonrasında altın fiyatlarında beklenenleri açıkladıklar.

EKONOMİ
25 Ekim 2022 - 15:32
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Dev bankalardan altın tahmini! FED'in kararı altın fiyatlarında deprem yaratacak


Altın fiyatlarında düşüş devam ederken gözler Amerika Merkez Bankası FED’in faiz kararına çevrildi. 2022 yılının başından bu yana hem ons altın hem de gram altın fiyatlarında büyük bir sıçrama yaşanıyor. Ancak bu sıçrama son günlerde yerini düşüşe bıraktı. 1000 TL’nin üzerinde seyreden gram altın, 970 lira seviyelerine kadar geriledi.

Amerika Merkez Bankası FED’in faiz kararı açıklaması ile altın fiyatlarının seyrini değiştiriyor. 2 Kasım’da açıklanacak karar öncesinde altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi merak edilirken uluslararası iki bankadan altın tahmini geldi.

Altın fiyatları düşecek mi?



FED’in faiz kararı öncesinde altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Altın yatırımı yapmak ya da elindeki altını bozdurmak isteyen vatandaşlar, düşük fiyattan altın almak için kuyumcuları ziyaret ediyor. Ekonomistler ve uzmanlar, altın fiyatlarındaki düşüşün bir süre daha devam edebileceğini öngörüyor. Ayrıca 1000 TL’nin altında gram altın almanın da bu şartlar altında mantıklı bir hareket olacağını belirtiyorlar.

Uluslararası bankalar altın tahminini açıkladı

Faiz kararının gölgesinde altın fiyatlarının seyri nasıl olacak merak ediliyor. Ünlü banka Goldman Sachs, ABD ekonomisinde büyük bir resesyon yaşanması durumunda ons altının 2 bin 250 dolar seviyesinde ralli yapabileceğini tahmin etti. Fakat FED’in şahin bir tutum sergilemeye devam etmesi halinde ise ons altın fiyatlarının 1500 dolara kadar da gerileyebileceğini hatırlatıyor.

Standard Chartered ise 2022 yılı için altın tahminini 1783 dolar olarak güncelledi.

altın

FED’in faiz kararında kritik eşik

FED’in faiz kararı 2 Kasım günü açıklanacak. Açıklama öncesinde ekonomistlerin faiz kararına ilişkin farklı tahminleri bulunuyor. Ancak faiz kararındaki genel kanı 75 baz puanlık artış kararı çıkmasını bekliyorlar.

Reuters tarafından yapılan ankette, 90 ekonomistten 86’sı bu yıl dördüncü kez politika faizinin 75 baz puan artırılacağını ifade ediyor. Öte yandan ankette, bir yıllık süre içerisinde ABD ekonomisinde resesyon yaşanması olasılığının yüzde 45’ten 65’e yükseldiği de belirtiliyor. Kasım ayında açıklanacak Fed’in faiz kararı sonrasında hem ons altın hem de dolarda beklenmeyen etkiler görülebileceği ihtimali de ekonomistler tarafından hatırlatılıyor. Şimdi ise gözler Fed’de. Fed 75 baz puanlık faiz artırma kararı alacak mı, yoksa faiz indirimine mi gidecek…

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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