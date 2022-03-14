Dev derbinin kazananı Galatasaray

MAÇTAN DAKİKALAR
Hızlı başlayan maçın 8. Dakikasında Feghouli'nin pası sağ kanatta Omar ile buluşarak ceza sahasına yaptığı ortaya Muhammed'in penaltı noktasının solundan kafa vuruşu ile top çok az bir farkla auta çıktı. Maçın 17. Dakikasında 7' Ani gelişen Galatasaray atağı kaleci Ersin ile kornere gönderildi.Karşılaşmanın 22. Dakikasında Feghouli'nin pasında topla buluşup sağ kanattan ceza sahasına giren Muhammed, savunmada Necip ve Vida'nın markajı altındayken meşin yuvarlağı sol taraftaki Kerem'e aktardı. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki vuruşu ile top ağlarla buluştu. Ve Galatasaray sahasında Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçmiş oldu.Maçın 32. Dakikasında sağ kanattan Umut Meraş ile girdiği ikili mücadele sonrası meşin yuvarlağın sahibi olan Mustafa Muhammed'in bekletmeden ceza alanına gönderdiği ortada Kerem, altı pas çizgisi önünde yaptığı vuruşla hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydederek Galatasaray’ın 2-0 öne geçmesini sağladı.54. dakikada Larin’in kafa vuruşu auta çıktı.65. dakikada Galatasaray atağı Beşiktaş kalecisi tarafından durduruldu.Karşılaşmanın 85. Dakikasında sSağ kanattan Rosier'in ceza alanına yerden ortasında Ghezzal'ın dokunuşuyla hafif sol çaprazda topla buluşan Rıdvan'ın, Nelsson'u çalımlayıp kaleyi karşısına alarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Pena'nın bacaklarının arasından filelere giderek skorun 2-1 olmasını sağladı.Hakemin maç sonu düdüğünün çalmasıyla Galatasaray evinde Beşiktaş’ı 2-1 yenerek mağlup etmiş oldu.
Stat: Nef
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Candaş Elbil
Galatasaray: Pena, Elabdellaoui (Sacha Boey dk. 67), Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Ryan Babel dk. 68), Feghouli (Cicaldau dk. 46), Kerem Aktürkoğlu (Ömer Bayram dk. 81 ?), Mustafa Muhammed (Gomis dk. 68)
Yedekler: Muslera, Jankat Yılmaz, Semih Kaya, Pulgar, Morutan
Teknik Direktör: Domenec Torrent
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Necip Uysal, Umut Meraş, Can Bozdoğan, Atiba (Josef dk. 46), Ghezzal, Teixeira (Rıdvan Yılmaz dk. 79), Kenan Karaman (Larin dk. 38), Güven Yalçın (Batshuayi dk. 39)
Yedekler: Emre Bilgin, Montero, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Gökhan Töre, Emirhan İlkhan
Teknik Direktör: Önder Karaveli
Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 22 ve 32) (Galatasaray), Rıdvan Yılmaz (dk. 85) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Atiba, Ersin Destanoğlu, Ghezzal, Josef (Beşiktaş), Cicaldau, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, van Aanholt (Galatasaray)
Hızlı başlayan maçın 8. Dakikasında Feghouli'nin pası sağ kanatta Omar ile buluşarak ceza sahasına yaptığı ortaya Muhammed'in penaltı noktasının solundan kafa vuruşu ile top çok az bir farkla auta çıktı. Maçın 17. Dakikasında 7' Ani gelişen Galatasaray atağı kaleci Ersin ile kornere gönderildi.Karşılaşmanın 22. Dakikasında Feghouli'nin pasında topla buluşup sağ kanattan ceza sahasına giren Muhammed, savunmada Necip ve Vida'nın markajı altındayken meşin yuvarlağı sol taraftaki Kerem'e aktardı. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki vuruşu ile top ağlarla buluştu. Ve Galatasaray sahasında Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçmiş oldu.Maçın 32. Dakikasında sağ kanattan Umut Meraş ile girdiği ikili mücadele sonrası meşin yuvarlağın sahibi olan Mustafa Muhammed'in bekletmeden ceza alanına gönderdiği ortada Kerem, altı pas çizgisi önünde yaptığı vuruşla hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydederek Galatasaray’ın 2-0 öne geçmesini sağladı.54. dakikada Larin’in kafa vuruşu auta çıktı.65. dakikada Galatasaray atağı Beşiktaş kalecisi tarafından durduruldu.Karşılaşmanın 85. Dakikasında sSağ kanattan Rosier'in ceza alanına yerden ortasında Ghezzal'ın dokunuşuyla hafif sol çaprazda topla buluşan Rıdvan'ın, Nelsson'u çalımlayıp kaleyi karşısına alarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Pena'nın bacaklarının arasından filelere giderek skorun 2-1 olmasını sağladı.Hakemin maç sonu düdüğünün çalmasıyla Galatasaray evinde Beşiktaş’ı 2-1 yenerek mağlup etmiş oldu.
Stat: Nef
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Candaş Elbil
Galatasaray: Pena, Elabdellaoui (Sacha Boey dk. 67), Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Ryan Babel dk. 68), Feghouli (Cicaldau dk. 46), Kerem Aktürkoğlu (Ömer Bayram dk. 81 ?), Mustafa Muhammed (Gomis dk. 68)
Yedekler: Muslera, Jankat Yılmaz, Semih Kaya, Pulgar, Morutan
Teknik Direktör: Domenec Torrent
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Necip Uysal, Umut Meraş, Can Bozdoğan, Atiba (Josef dk. 46), Ghezzal, Teixeira (Rıdvan Yılmaz dk. 79), Kenan Karaman (Larin dk. 38), Güven Yalçın (Batshuayi dk. 39)
Yedekler: Emre Bilgin, Montero, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Gökhan Töre, Emirhan İlkhan
Teknik Direktör: Önder Karaveli
Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 22 ve 32) (Galatasaray), Rıdvan Yılmaz (dk. 85) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Atiba, Ersin Destanoğlu, Ghezzal, Josef (Beşiktaş), Cicaldau, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, van Aanholt (Galatasaray)