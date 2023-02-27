Dev dönüşüm projesi başladı... Kira yardımı ile herkes evini yenileyebilecek... Tam 4 bin 500 TL veriliyor! O şartları taşıyan herkes alacak







İBB TARAFINDAN DEPREM ÇALIŞMALARI GENİŞLETİLDİ







6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan deprem felaketi sonrasında beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili endişeler de arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise konu ile ilgili yoğun çalışmalara başladı. Peki İBB tarafından yapılan çalışmalar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İstanbul Büyükşehir Belediyesi olası bir büyük deprem felaketi yaşanması durumunda daha az hasarla depremi atlatabilmek için çalışmalarına başladı. İBB tarafından yapılan çalışmalardan ilki binaların ücretsiz şekilde kontrol edilebiliyor olması. Aynı zamanda binalarını kontrol ettirdikten sonra evini yenilemek isteyen vatandaşlar için 4 bin 500 TL kira desteği verilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Riski Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Özlem Tut tarafından yapılan açıklamaya göre şehirde bulunan binalarda ücretsiz şekilde kontrol yapılıyor.Özlem Tut tarafından yapılan açıklamaya göre 6 katlı ve 12 dairelik apartmanda yapılan bir araştırmanın üç senedir sürdüğünü, bu kontrollerin yapılması için 107 bin binadan izin istendiğini ancak 29 bin binadan inceleme izni alabildiklerini ve bugüne kadar başvuru sayısının 76 bine ulaştığını belirtti. 2000 senesin öncesinde ev sahipleri için yapılan bina kontrolleri artık kiracılar için de yapılabiliyor. İstanbul'da yapılan ve yıkılma ihtimali olan binaların kentsel dönüşümü yapılacağı da öğrenildi. 318 binanın bu konuda kararının çıktığını ve binadaki insanların tahliyeleri için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Yapılan bir diğer açıklama da binası kentsel dönüşüme giren vatandaşların zorluk yaşamaması için 4 bin 500 TL kira desteği verileceği ile ilgili oldu. Verilecek kira desteğinden hem ev sahipleri hem kiracılar faydalanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar sonrasında depreme dayanıklı olmadığı belirlenen binaların yapımı için KİPTAŞ ile anlaşma yapıldı. Ev sahipleri de anlaşma sağlamaları durumunda binalar kentsel dönüşüme girerek yeniden yapılacak ve bu süreçte binada yaşayan insanlar 4 bin 500 TL kira desteğinden faydalanacak.