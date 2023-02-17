





Dev havayolu şirketinden milyonlara duyuruldu! 31 Mart tarihine kadar bedava olacak! Süre uzatıldı







SunExpress depremin yaralarının sarılması için pek çok uçuş gerçekleştirdi.Türkiye’nin önde gelen hava yolu şirketlerinden biri olan SunExpress, sağlık ve arama-kurtarma ekiplerini depremden etkilenen bölgelere ulaştırmak için şimdiye kadar toplam 200 sefer gerçekleştirdi. 6 Şubat’ta yaşadığımız depremin ardından, Türk Hava Yolları ve Lufthansa adlı şirketlerin ortak kurduğu SunExpress, depremler sebebiyle yolculuk planlarını askıya almak ya da değiştirmek isteyen müşterilerine, 5 Şubat tarihinden önce yaptıkları ve 14-28 Şubat arasında satın aldıkları bütün yurt içi seyahatleri için uçuş tarihi en son 31 Mart 2023 olacak şekilde hiçbir ücret çıkarmaksızın iptal hakkı ve uçuş değişikliği imkanı verdiği hakkında bir ilan yaptı. Şöyle ki SunExpress adlı şirketin yaptığı açıklamada, deprem bölgesinden yapmış olduğu depremzede ve depremzede yakınları için gerçekleştirdiği ücretsiz uçuşların 20 Şubat’a kadar devam edeceği bilgisi verildi. SunExpress ile uçuş yapmak isteyen yolcular, Kayseri, Mardin, Gaziantep, Adana, Malatya, Hatay havayollarından yapacakları uçuşlar için Sunexpress mobil uygulaması ve resmi web sitesi aracılığı ile ücretsiz bilet rezervasyonu yapabilecekler.SunExpress sadece depremden etkilenen vatandaşlar için uçuşlar yapmanın dışında bir de sağlık ve arama-kurtarma ekiplerinin de bölgeye tahliyesi için şu ana dek 200 özel uçuş yapmıştır. Arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinin bölgeye tahliyesi için düzenlediği uçuşlarda yaklaşık 5 bin kişilik ekip çalışanının deprem bölgesine ulaştıran SunExpress, yaptığı bu uçuşların dönüş seferlerinde de bölge halkından olan depremden etkilenmiş 11 binin üzerinde vatandaşın da güvenli bölgelere tahliyesini gerçekleştirmiştir. AFAD başta olmak üzere bütün resmi yetkili kuruluşlar için de toplam 174 ton yardım malzemesi, SunExpress tarafından ücretsiz kargo uçuşlarıyla depremden etkilenen 10 şehre ulaştırılmak üzere götürülmüştür.