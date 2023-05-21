Dev kampanya başladı! Kredi kartı kullananlara müjde: 3 ay 300 TL indirim kazanabilirsiniz

Bankalar, müşterilerine özel fırsatlar sunmaya devam ediyor ve geniş bir kategoride geçerli indirim ve kampanyalar büyük ilgi görüyor. Denizbank, müşterileri için önemli bir kampanya başlattığını duyurdu. Bu kampanya kapsamında, 3 ay boyunca yapılan kredi kartı harcamalarına 300 Türk Lirası'na kadar indirim kazanılacak. Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleştirilecek alışverişlerde aylık maksimum 100 Türk Lirası, toplamda ise 3 ay boyunca maksimum 300 Türk Lirası indirim sağlanabilecek. Kampanya, yeni bireysel kredi kartı başvuruları için geçerli olup ek kartlar, Business kartlar, Net Kart ve Banka kartı satışlarını kapsamamaktadır.
KAMPANYANIN DETAYLARI PAYLAŞILDI
Denizbank'ın düzenlediği kampanya, müşterilerine özel fırsatlar sunmaktadır. Kampanyaya katılım için müşterilerin belirtilen kanallardan başvuru yapması ve yeni kredi kartlarının onaylanması gerekmektedir. Bu kampanyadan faydalanabilmek için başvuru tarihinde mevcut bir DenizBank bireysel kredi kartına sahip olunmamalıdır. Kampanya sadece internet harcamalarını kapsamaktadır; fiziksel POS işlemleri, nakit avans işlemleri ve Bonus kullanımları kampanyaya dahil edilmemektedir. Sanal kartlar ve ek kartlar ise kampanyaya dahil edilerek indirimler asıl karta yansıtılmaktadır. Yapılan alışverişlerden elde edilen indirimler, takip eden ayın ilk 7 iş günü içinde karta yansıtılmakta ve ayrıca bildirim aracılığıyla müşteriye bilgi verilmektedir. Kampanya müşteri bazlıdır, her müşteri sadece bir kez ödülden faydalanabilir ve 3 ay boyunca maksimum 100 Türk Lirası ayda, toplamda ise 300 Türk Lirası indirim kazanabilir. Bonus pos kullanımı zorunlu değildir ve iade veya iptal işlemleri indirime yansıtılmamaktadır.