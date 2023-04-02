Dev kamu personeli alımı başlatıldı! Aile Bakanlığı, SYDV ilana çıktı: Şartları taşıyan 200 personel alınacak!







BAKANLIK AÇIKLADI: SYDV 200 KAMU PERSONEL ALIMI YAPILACAK







BAŞVURU ŞARTLARI

SYDV PERSONEL ALIMI YAPACAK OLAN İLLER

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın SYDV ile birlikte yürüttüğü ortak proje sonucunda kamuya 200 kişilik istihdam açıklandı.-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personel Alım İlanları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardım ve dayanışma vakıflarına KPSS puanı aranmaksızın, bazı pozisyonlar için ise 60 KPSS barajı ile personel alımına başlandığını duyurdu. Bu alımlara ilişkin 8 ilde geçerli olan İŞKUR'da ilanlar yayımlandı ve başvuru sahipleri için başvuru kılavuzu yayınlandı. Kontenjan olarak 200 kişinin alınacağı bildirildi.Bakanlık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına her Türk vatandaşının iş başvurusunda bulunabileceğini açıkladı. Aranan şartlar arasında adayların millî güvenliği zedeleyici ve anayasal düzeni ihlal eden herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmaları yer alıyor. Adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması veya askerlik hizmeti ile ilgili bir ilişkisinin bulunmaması gerekmektedir. Başvuru sahibinin, görevlerini yerine getirmesine engel olacak bedensel veya ruhsal sağlık sorunları bulunmaması gerekir. Alım yapılacak kadrolar; destek hizmetli görevlisi, beden işçisi, büro personeli, sosyal yardımlaşma ve inceleme sorumlusu, temizlik işçisi bölümlerine alım alınacak.Balıkesir Edremit SYDV – 1 büro memuru alımı. Son başvuru tarihi: 31 Mart 2023 Şırnak-İdil SYDV – ADEM 1 temizlik personeli alımı. Son başvuru tarihi: 31 Mart 2023 Eskişehir - Tepebaşı SYDV – 1 eğitmen. Son başvuru tarihi: 31 Mart 2023 Eskişehir - Tepebaşı SYDV – 2 büro görevlisi alımı. Son başvuru tarihi: 31 Mart 2023Bu illerdeki açık pozisyonlara başvurmak isteyen adaylar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin internet sitesi üzerinden başvurularını elektronik ortamda yapacaklar. Kullanıcı bilgilerini e-devlet üzerinden girerek sisteme giriş yapabilir ve uygulamalar sekmesinden işlemlerini tamamlayabilirler.