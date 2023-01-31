Dev memur alımı başlıyor! KPSS'den 60 ve üstü puan alanlara başvurular açıldı: İşte şartlar ve son başvuru tarihi!

Alımı gerçekleşecek memurların kurum ve kontenjan paylaşımı da belirlendi. İçişleri Bakanlığı ve Tefenni Belediyesi'nin yapmış olduğu personel alımları neticesinde başvurular devam etmekte. Hem bakanlık hen belediye memur alımları devam edecek.
305 MEMUR ALIMI YAPACAK KURUM VE KONTENJAN DAĞILIMI30 Ocak 2023 tarihine kadar personel başvuruları hız kesmeden devam etmekte. Son başvuru tarihi ise 3 Şubat 2023 olarak duyuruldu. Başvuruda bulunmak isteyen adayların bizzat belediye için şahsen istenen evraklarla beraber başvuruda bulunması gerekiyor. İçişleri Bakanlığı için memur başvuruları ise yalnızca dijital mecralarda gerçekleştirilecek.
BAKANLIK MEMUR ALIMI İLAN DETAYLARI
İçişleri Bakanlığı memur alımlarında ise uzman yardımcılığı kadrosuna geçiş sağlanacaktır. Bunun için 7 farklı alanda il planlama uzman yardımcısı alımı sağlanacak.