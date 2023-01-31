KAMU PERSONELİ
31 Ocak 2023 - 16:45

Dev memur alımı başlıyor! KPSS'den 60 ve üstü puan alanlara başvurular açıldı: İşte şartlar ve son başvuru tarihi!

KPSS adayları için bu yıl da personel alımları açıldı. Bu doğrultuda 305 kişilik kadrolu memur alımı olacak. Adaylarda aranan nitelikler ve başvurularla alakalı bütün detaylar haberimizde...

KAMU PERSONELİ
31 Ocak 2023 - 16:45
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Dev memur alımı başlıyor! KPSS'den 60 ve üstü puan alanlara başvurular açıldı: İşte şartlar ve son başvuru tarihi!
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Alımı gerçekleşecek memurların kurum ve kontenjan paylaşımı da belirlendi. İçişleri Bakanlığı ve Tefenni Belediyesi'nin yapmış olduğu personel alımları neticesinde başvurular devam etmekte. Hem bakanlık hen belediye memur alımları devam edecek.

305 MEMUR ALIMI YAPACAK KURUM VE KONTENJAN DAĞILIMI

30 Ocak 2023 tarihine kadar personel başvuruları hız kesmeden devam etmekte. Son başvuru tarihi ise 3 Şubat 2023 olarak duyuruldu. Başvuruda bulunmak isteyen adayların bizzat belediye için şahsen istenen evraklarla beraber başvuruda bulunması gerekiyor. İçişleri Bakanlığı için memur başvuruları ise yalnızca dijital mecralarda gerçekleştirilecek.

BAKANLIK MEMUR ALIMI İLAN DETAYLARI



İçişleri Bakanlığı memur alımlarında ise uzman yardımcılığı kadrosuna geçiş sağlanacaktır. Bunun için 7 farklı alanda il planlama uzman yardımcısı alımı sağlanacak.

BELEDİYE MEMUR ALIMI İLAN DETAYLARI

Belediye memur alımlarıyla alakalı detayları da kamuoyuyla paylaştı. 5 kişilik kadroya genel idari hizmetleri sınıfında olmak üzere kadın erkek adayları için memur alımında bulunacak. Lisans ya da ön lisans mezunu adaylar başvuruda bulunabilecekler ve 3 zabıta memuru, 2 itfaiye eri personel alımı gerçekleştirilecek.

KPSS

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Ahmetcan Korur
Ahmetcan Korur
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