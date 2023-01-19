Dev memur alımı duyuruldu! Bakanlıklar kapıları açtı: 2021-2022 puanı olanlar son tarihi kaçırmasın!







MEMUR ALIMLARI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?







MEMUR ALIMI GENEL ŞARTLARI NELER?

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI'NA 20 MEMUR ALINACAK

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NA 50 MEMUR ALINACAK

MİLLİ GÜVENLİK KURULU'NA 10 MEMUR ALINACAK

AFAD'A 8 MEMUR ALINACAK

KARACABEY BELEDİYESİ'NE 7 MEMUR ALINACAK

İŞKUR'A 10 MEMUR ALINACAK

KÜLTÜR BAKANLIĞI'NA 10 MEMUR ALINACAK

BOTAŞ'A 261 PERSONEL ALINACAK

EGM'YE 17 PERSONEL ALINACAK

16 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda birçok devlet dairesine memur alımı yapılacağı duyuruldu. Dokuz farklı kuruma yapılacak alımlarla ilgili detaylar da belli oldu.Memur alımı yapılacak kadrolar şunlardır:Uzman yardımcısı, Zabıta Memuru, Denetçi Yardımcısı, Teknisyen, Büro Personeli Mühendis, Avukat, Destek Personeli, Psikolog.Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddedeki şartları taşıması gerekiyor. Bu doğrultuda adayların: - T.C vatandaşı olması - 18 yaşından büyük olması - Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmaması - İş sorumluluğunu yerine getirmesine engel bir sağlık sorununun olmaması - Herhangi bir suçtan hükümlülüğü bulunmaması - Güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması gerekiyor. Alımlarda adaylarda aranacak bir diğer genel şartta KPSS puanı olacak. Bu kapsamda adayların 2021 ve 2022 yılı ilgili puan türlerinden minimum 60 alması gerekiyor.Savunma Sanayi Başkanlığı memur alımlarına başvuru yapacak adayların KPSS sınavından minimum 85 puan almış olması gerekiyor. 16 Ocak tarihinde başlayan başvurular 27 Ocak tarihinde son bulacak.Bakanlık, 35 yaş altında, YDS sınavından 70, KPSS sınavından ise 75 puanla memur alımı yapacak.Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki 6. Dereceli kadroya 10 uzman yardımcısı alınacak. Bu kapsamda adayların lisans düzeyinde siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile hukuk fakülteleri mezunu olması gerekiyor.AFAD, minimum 70 KPSS puanı ile denetçi yardımcısı alımı yapacak.Belediyenin zabıta memuru kadrosuna minimum 60 KPSS puanıyla memur alınacak.İŞKUR bünyesinde istihdam edilmesi için beş İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunu, beş İstatistik mezunu olacak şekilde toplam on memur alınacak. KPSS puanı şartıyla yapılacak alımlar için son başvuru tarihi 27 Ocak 2023'tür.Bakanlık, uzman yardımcısı kadrosuyla beş farklı grupta olacak şekilde toplam on uzman yardımcısı alacak. Adayların, 2021-2022 KPSS sınavından minimum 70 puan alması gerekiyor.BOTAŞ; 138 lisans mezunu teknisyen, beş büro personeli, lisans mezunu 75 mühendis, 43 uzman yardımcısı olacak şekilde toplam 261 personel alımı yapacak. Başvuru için son tarih 20 Ocak 2023 olarak belirtildi.Emniyet bünyesinde istihdam edilmek üzere dokuz tane hizmetli, dört psikolog ve dört avukat alımı yapılacak. Minimum 70 KPSS puan şartının arandığı alımlar için son başvuru tarihi 22 Ocak 2023'tür.