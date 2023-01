Dev projenin açılış tarihi belli oldu! 81 ilin en büyüğü olacak: Çalışmalar neredeyse bitti

TÜRKİYE YÜZYILINDA SÜRDÜRÜLEBILİRLİK: BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Nisan Ayında İstanbul'da En Büyük Millet Bahçesini AçacakTürkiye'de sürdürülebilirliğin öncelikli bir konu olduğunu vurgulayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, 81 ilde 81 milyon metrekare hedefiyle yola çıktıkları millet bahçelerinin, şu an itibariyle 468'e ulaştıklarını ve en büyük millet bahçelerinden biri olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesini Nisan ayında İstanbullu vatandaşların hizmetine sunacaklarını açıkladı. Bakan ayrıca, küresel kirliliğin yüzde 75'inin insanların sorumlu olduğunu ve her projeyi, her insanı ve her akademik çalışmayı Türkiye Yüzyılı yatırım planlamalarının önceliği yapacaklarını söyledi. Ayrıca, sürdürülebilirliğin karşısındaki en büyük engelin küresel iklim değişikliği olduğunu ve jeopolitik istikrarsızlıklar, siber güvenlik, enerji ve bulaşıcı hastalık riskleri ile mücadelenin önemli olduğunu ifade etti. Bakan Kurum, sürdürülebilirliğin karşısındaki en büyük engelin küresel iklim değişikliği olduğunu ifade etti ve küresel kirliliğin yüzde 75'inin insanların sorumlu olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı'nda sürdürülebilirliğin öncelikli bir konu olduğuna dikkat çekti ve her projeyi, her insanı ve her akademik çalışmayı Türkiye Yüzyılı yatırım planlamalarının önceliği yapacaklarını söyledi. Bakan Kurum, sürdürülebilirliğin karşısındaki diğer engel olarak jeopolitik istikrarsızlıklar, siber güvenlik, enerji ve bulaşıcı hastalık riskleri, doğal kaynak ve biyoçeşitlilik kaybı, düzensiz göç, su kıtlığı, finansal ve makroekonomik bozulmaların dünyayı beklediğini ifade etti. Ayrıca, insanların hem mağdur hem fail, hem maktül hem suçlu olduğunu bilmelerinin gerektiğini belirtti ve ekonomi, kalkınma ve çevresel sorunların birlikte yaşandığını vurguladı.Bakan Kurum, "Bundan 20-30 yıl önce, 'geri dönüşüm düşüncesi yerleşmeli' temennilerinde bulunuyorduk. Bugün, bütün dünyanın gıptayla baktığı geri dönüşüm ve atık yönetimi, çevre ve doğal kaynakların korunması gibi konular, Türkiye Yüzyılı için öncelikli konulardır" şeklinde konuştu. Bakan Kurum, bu konular için çalışmalar yapmaya devam edeceklerini ve Türkiye'nin sürdürülebilirliğin öncüsü olmasını hedeflediğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin sürdürülebilirliği için çalışmalar yaparken insanların da sürdürülebilirlik konusunda bilinçli olmasının önemli olduğunu vurguladı.