GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 13:48

Dev zam kapıda! 19 Eylül son tarih artık iki katı para vereceksiniz

Alkol tüketenlere kötü haber geldi. Son dönemlerde alkole gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Alkol fiyatlarının sık sık artış yaşaması üzerine TBYD Başkanı Erol Dündar, yeni zam tarihini açıkladı.

GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 13:48
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Dev zam kapıda! 19 Eylül son tarih artık iki katı para vereceksiniz


Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Mey içkilerine zam geleceği tarihi açıkladı. Alkol tüketenlere kötü haber gelirken şarabın yanı sıra Yeni Rakı'daki maliyet artışı nedeniyle zam uygulanacağı açıklandı.

Alkol fiyatlarına zam yağmuru

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabı üzerinden alkol gruplarından şaraba yüzde 20 - 25 zam geleceğini açıkladı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, 1-5 Eylül arasında şarap çeşitlerine yüzde 20-25 oranında fiyat geçişi olacağını duyurması üzerine vatandaştan gelen tepkiler üzerine üzüm fiyatlarından kaynaklandığının altını çizdi.



EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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