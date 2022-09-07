Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Mey içkilerine zam geleceği tarihi açıkladı. Alkol tüketenlere kötü haber gelirken şarabın yanı sıra Yeni Rakı'daki maliyet artışı nedeniyle zam uygulanacağı açıklandı.
GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 13:48
Dev zam kapıda! 19 Eylül son tarih artık iki katı para vereceksiniz
Alkol tüketenlere kötü haber geldi. Son dönemlerde alkole gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Alkol fiyatlarının sık sık artış yaşaması üzerine TBYD Başkanı Erol Dündar, yeni zam tarihini açıkladı.
GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 13:48
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