GÜNDEM
13 Ocak 2022 - 15:53

DEVA Partisi'ne FETO operasyonu! Kastamonu İl Başkanı gözaltına alındı..

DEVA Partisi'nin Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı, Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olması öne sürülerek gözaltına alındı.

GÜNDEM
13 Ocak 2022 - 15:53
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DEVA Partisi'ne FETO operasyonu! Kastamonu İl Başkanı gözaltına alındı..
Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanlığına bir operasyon kararı alındı.




Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yürütülen operasyon kapsamında FETÖ/PDY'ye üye olduğu gerekçe gösterilen DEVA Partisi'nin Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı'nın Taşköprü ilçesinde bulunan evine yapılan baskında Günaydı'ya ait olduğu değerlendirilen çok sayıda doküman ve dijital materyaller gibi belgelere el konuldu.





O sırada evde bulunmadığı tespit edilen Mustafa Günaydı, soruşturma sürecini yöneten jandarma ekipleri tarafından yurt dışına kaçacağı sırada Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Gözalltına alınan Mustafa Günaydı'nın soruşturmanın devam ettiği Kastamonu'ya getirildiği öğrenildi.

 
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