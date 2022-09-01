Bu sene Bölgesel Amatör Lig'de mücadele olacak Develispor'da istifa depremi yaşandı. Develispor Başkanı Tufan Nayman ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdulmenaf Kıyga görevlerinden istifa ettiği öğrenildi.
YAŞAM
01 Eylül 2022 - 15:09
Develispor'da Istifa Depremi
Develispor Başkanı Tufan Nayman ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdulmenaf Kıyga istifa etti.
YAŞAM
01 Eylül 2022 - 15:09
Bu sene Bölgesel Amatör Lig'de mücadele olacak Develispor'da istifa depremi yaşandı. Develispor Başkanı Tufan Nayman ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdulmenaf Kıyga görevlerinden istifa ettiği öğrenildi.
EDİTOR
İlginizi Çekebilir