Devin Booker yine büyük oynadı, Pelicans potasına 58 sayı bıraktı...













NBA'nin en özel skorerlerinden biri olan Devin Booker, dün gece yine kariyerinin sonunda unutamayacağı bir gece çıkardı. Son haftalarda biraz sendeleyen performansı sonrası eleştiri oklarını üstünde toplayan Booker, dün gece attığı 58 sayıyla tüm okları etrafından uzaklaştırdı. Pelicans, bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üstüne çekmiş durumda. 29 maç sonunda aldığı 18 galibiyetle Batı Konferası'nda ikinci sırada yer alıyor. Phoenix Suns ise önceki sezonların aksine normal sezona düşük viteste girdi.Geçen sezon playoff'un ilk turunda karşı karşıya gelen iki takım, bizlere tansiyonun düşmediği bir seri izletmişti. Bu sebeple de iki takım, maça farklı bir motivasyonla çıktı. Ancak sahada maça hükmeden bir oyuncu vardı: Devin Booker. 21/35 saha içi isabeti ile Pelicans potasına tam 58 sayı attı ve maçı takımına kazandırdı.