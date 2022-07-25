EKONOMİ
25 Temmuz 2022 - 11:26

Devlet 600 TL aile desteği veriyor! e-Devlet'ten başvuran Cuma günü ödemesini alıyor

Türkiye Aile Destek Programı hakkında bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, devletin ihtiyaç sahibi ailelere 600 TL destek ödemesi yapacağını söyledi. Başvuruların e-Devlet üzerinden olduğunu belirten Bakan Yanık, ödemelerin Cuma gününden itibaren gerçekleştirileceğini kaydetti.

EKONOMİ
25 Temmuz 2022 - 11:26
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Devlet 600 TL aile desteği veriyor! e-Devlet'ten başvuran Cuma günü ödemesini alıyor


Hükümet, maddi imkanları yetersiz olan ailelere ve vatandaşlara yönelik çalışmalarına son hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurusu yapılan Aile Destek Programı ile ilgili konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi olan ailelerin e-devlet Kapısı'ndan başvuru yapmaları halinde kendilerine 600 TL destek ödemesi yapılacağını bildirdi.

e-Devlet Kapısı'ndan başvuran Cuma günü ödemesini alıyor!

Hükümet tarafından hayata geçirilen 'Türkiye Aile Destek Programı', çalışan ve emeklilerin de başvur yapabileceği bir destek programı haline getirildi. İhtiyaç sahibi tüm vatandaşların e-Devlet sisteminden 600 TL'ye kadar devlet desteği ödemesi sağlanıyor.



Devlet 600 TL aile desteği

İhtiyaç sahibi vatandaşların belirlenen genel şartları taşımaları ve aynı zamanda da hane içinde yaşayan kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarlarından 1/3’ünden az olması kaydıyla kendilerine destek ödemesi sağlanabiliyor. Programdan ayrıca özel sektör çalışanları ve esnafların dışında diğer bağımsız çalışanlar da yararlanabiliyor.

Destek ödemeleri bu cuma ödenmeye başlıyor!

Bakan Derya Yanık konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, Temmuz ayı içerisinde başvuru yapmış olan vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından başvurularının onaylanması sonrasında onayı takip eden ilk ödemelerin, başvurdukları ay da dahil olmak üzere destek ödemeleri hesaplarına yatırılacağını söyledi.

E-Devlet Aile Destek Programı'na başvuru yapabilmek için başvuru sayfasına ulaşmak için 'https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru' adresini kullanabilirsiniz.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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