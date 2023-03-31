Devlet anneler için harekete geçti! Ev hanımı ve annelere 1300 TL çocuk yardımı ödenecek... Çalışmayan anneler hemen başvurun







ANNELERE MADDİ DESTEK







Dar gelirli vatandaşlar için düzenlenen sosyal destek ödemeleri kapsamında artık annelerin de yüzü gülecek! Peki 1300 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Kimler faydalanacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen maddi destek ödemeleri kapsamında doğum yapan annelere 2015 senesinden itibaren doğum yapan annelere ödeme yapılıyor. Bu kapsamda ilk çocuğa 300 TL, ikinci çocuğa 400 TL, üçüncü çocuğa 600 TL ödeme yapılıyor ve toplam 1300 TL ödeme yapılmış oluyor.Doğum parası olarak bilinen maddi desteklerden faydalanmak için çocuğun 2015 ve sonrasında doğmuş olması gerekiyor. Çocuğun doğumunun sisteme kaydedilmesi, çocuğun canlı doğması şartları da yerine getirilmeli. Çocuğun doğum kaydı sisteme işlendikten sonra ödemeler PTT aracılığıyla giderek alınabiliyor. Ödemeler babalar için yapılmıyor.