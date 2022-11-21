EKONOMİ
21 Kasım 2022 - 17:20

Devlet anneleri maaşa bağlıyor! Bu şarta uyanlara her ay 3.000 TL ödeme yapılacak

Devlet destekleri 2022 yılının son aylarında da devam ediyor. Başvuru yapan annelere her ay düzenli olarak 3 bin TL nakit para ödeneceği açıklandı. Başvuru şartları ve detaylar haberimizde.

EKONOMİ
21 Kasım 2022 - 17:20
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Devlet anneleri maaşa bağlıyor! Bu şarta uyanlara her ay 3.000 TL ödeme yapılacak


Devlet tarafından vatandaşlara çeşitli kalemlerde destek ödemeleri yapılmaya devam ediyor. Bu yardımlar içerisinde annelere verilen geri ödemesiz yardım ise öne çıkıyor. Duyurulan bu haberi duyan anneler, ücretlerini almak için başvuru yapmaya başladı. İşte konuya ilişkin detaylar…

Yeni yıl öncesinde devlet destekleri açıklanmaya devam ediyor. Annelere yapılan bu ödeme önceki yıllarda da yapılıyordu ancak birçok vatandaş bundan haberdar olmadığı için yardım hakkını kullanamıyordu. Başvuru şartlarında yer alan detayları taşıyan annelere her ay düzenli olarak para ödenecek.

Devlet anneleri maaşa bağlıyor



Anne adayları ile yeni anne olan kadınların yararlanabileceği destek ödemesi açıklandı. Buna göre çocuğu olan annelere her ay 3 bin TL ödenmesi kararlaştırıldı.

Çalışan ve çocuklarına bakacak kimsesi olmayan anneler için devlet harekete geçti. Kadınların iş hayatındaki rolünün kaybedilmemesi ve aynı zamanda çocuğunun mağdur durumda kalmaması için ödeme yapılıyor. Şartları karşılayan annenin bebeği olması ve bu bebeğine bakacak kimse yok ise destek ödemesinden yararlanabiliyor.

İş hayatında etkin rol oynayan kadınlar çalışarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Ancak yeni anne olmuş kadınlar için hem çalışmak hem de bebeğine bakmak oldukça zorlayıcı oluyor. Bunun üzerine bir de bebeğe bakacak bir yakını ya da bakıcıya verecek bütçesi yoksa iş içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

Ancak devlet bu durumda da kadınların yanında olmaya devam ediyor. Çocuğuna bakacak kimsesi olmayan kadınlara 3 bin TL destek ödemesi yapılıyor. Aşağıdaki şartları taşıyan kadınlar bu ödeme için başvuru yapabiliyorlar. Bu şartlar:

- Başvuru tarihinde çocuğun 0 ila 2 yaş aralığında olması

- Annenin doğum izninde olmaması

- Çalışan annenin İstanbul, Ankara ya da İzmir illerinde ikamet ediyor olması.

Çalışan annelere destek açıklandı

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan bu uygulama ile annelerin ayda 3 bin TL geri ödemesiz para alması mümkün hale gelecek. Ayrıca bu ödenek özel gereksinime sahip olan çocuklar için de ödenmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan yardım tutarının 2023 yılı itibarıyla artması bekleniyor. Başvurular SGK’dan, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarından ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Hyundai indirimin kralını yaptı! İkinci el fiyatına sıfır otomobil satacak: O model kapış kapış gidiyor
Hyundai indirimin kralını yaptı! İkinci el fiyatına sıfır otomobil satacak: O model kapış kapış gidiyor
Bu banka 6 ay vadeli faizsiz, masrafsız 10.000 TL kredi verecek! İşte başvuru detayları
Bu banka 6 ay vadeli faizsiz, masrafsız 10.000 TL kredi verecek! İşte başvuru detayları
Enflasyon bir tek o ürünü teğet geçmişti: Yeni yılda fiyatı 2 katına çıkıyor!
Enflasyon bir tek o ürünü teğet geçmişti: Yeni yılda fiyatı 2 katına çıkıyor!
Sıfır otomobil almak isteyenler geri vites yaptı: ÖTV matrah güncellemesiyle yeniden hesaplamalar başladı!
Sıfır otomobil almak isteyenler geri vites yaptı: ÖTV matrah güncellemesiyle yeniden hesaplamalar başladı!
2023 yılında sosyal desteğe büyük zam! Bakanlık şartları taşıyan herkese karşılıksız veriyor! Bu fırsatı kaçırmayanlara 4 ay için 2.058 lira ödeme yapılacak
2023 yılında sosyal desteğe büyük zam! Bakanlık şartları taşıyan herkese karşılıksız veriyor! Bu fırsatı kaçırmayanlara 4 ay için 2.058 lira ödeme yapılacak
Goldman Sachs'dan yeni dolar analizi: Önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde zirveye çıkacak!
Goldman Sachs'dan yeni dolar analizi: Önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde zirveye çıkacak!
Son Haberler
Hyundai indirimin kralını yaptı! İkinci el fiyatına sıfır otomobil satacak: O model kapış kapış gidiyor
Hyundai indirimin kralını yaptı! İkinci el fiyatına sıfır otomobil...
Bu banka 6 ay vadeli faizsiz, masrafsız 10.000 TL kredi verecek! İşte başvuru detayları
Bu banka 6 ay vadeli faizsiz, masrafsız 10.000 TL kredi verecek! İşte...
İlber Ortaylı 'Bağıran adam istemiyorum' diyerek 2023 seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı
İlber Ortaylı 'Bağıran adam istemiyorum' diyerek 2023 seçimlerinde...
Armağan Çağlayan'dan yürekleri dağlayan haber! Vücudu daha fazla dayanamadı, sosyal medyadan duyurdu...
Armağan Çağlayan'dan yürekleri dağlayan haber! Vücudu daha fazla...
Enflasyon bir tek o ürünü teğet geçmişti: Yeni yılda fiyatı 2 katına çıkıyor!
Enflasyon bir tek o ürünü teğet geçmişti: Yeni yılda fiyatı 2...
Bir SMS ile 30 bin lira kredi hesabınızda! Çalışana, emekliye o bankadan kredi kampanyası!
Bir SMS ile 30 bin lira kredi hesabınızda! Çalışana, emekliye o bankadan...
Üzerine kayıtlı mobil hattı olanlar dikkat: O tarihe kadar değiştirmezseniz 350 TL ödemek zorunda kalacaksınız
Üzerine kayıtlı mobil hattı olanlar dikkat: O tarihe kadar değiştirmezseniz...
Alarmları hazırlayın 29 Kasım'da BİM'de süper indirimler başlıyor! Tuvalet kağıdı, deterjanlarda olay indirim
Alarmları hazırlayın 29 Kasım'da BİM'de süper indirimler başlıyor!...
Galatasaray'da Okan Buruk yönetimden ısrarla Cengiz Ünder'in transfer edilmesini istedi
Galatasaray'da Okan Buruk yönetimden ısrarla Cengiz Ünder'in transfer...
Osmanlı mutfaklarından sofralarınıza konuk oluyor! Bu tarifi denemeyenler bin pişman olacak! Haşhaşlı Revani tarifi
Osmanlı mutfaklarından sofralarınıza konuk oluyor! Bu tarifi denemeyenler...
Yargı dizisinde şoke eden veda! Başrol Pınar Deniz sosyal medyadan duyurdu
Yargı dizisinde şoke eden veda! Başrol Pınar Deniz sosyal medyadan...
Feci kazada ünlü oyuncunun eski eşi de yaşamını yitirdi! Tolga Güleryüz kimdir, eski eşi kim, kaç yaşındaydı?
Feci kazada ünlü oyuncunun eski eşi de yaşamını yitirdi! Tolga Güleryüz...
Katliam gibi kazada hayatını kaybetti! Oyuncu Özgür Karataş kimdir, kaç yaşındaydı?
Katliam gibi kazada hayatını kaybetti! Oyuncu Özgür Karataş kimdir,...
Hazine ve Maliye Bakanlığı 75 memur alacak! Başvurular başlıyor KPSS puan şartı açıklandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 75 memur alacak! Başvurular başlıyor...
Masterchef'te gözyaşları sel oldu! O isim elendi, hayat hikayesi hüzne boğdu...
Masterchef'te gözyaşları sel oldu! O isim elendi, hayat hikayesi hüzne...