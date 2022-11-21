Devlet anneleri maaşa bağlıyor! Bu şarta uyanlara her ay 3.000 TL ödeme yapılacak







Devlet anneleri maaşa bağlıyor







Devlet tarafından vatandaşlara çeşitli kalemlerde destek ödemeleri yapılmaya devam ediyor. Bu yardımlar içerisinde annelere verilen geri ödemesiz yardım ise öne çıkıyor. Duyurulan bu haberi duyan anneler, ücretlerini almak için başvuru yapmaya başladı. İşte konuya ilişkin detaylar… Yeni yıl öncesinde devlet destekleri açıklanmaya devam ediyor. Annelere yapılan bu ödeme önceki yıllarda da yapılıyordu ancak birçok vatandaş bundan haberdar olmadığı için yardım hakkını kullanamıyordu. Başvuru şartlarında yer alan detayları taşıyan annelere her ay düzenli olarak para ödenecek.Anne adayları ile yeni anne olan kadınların yararlanabileceği destek ödemesi açıklandı. Buna göre çocuğu olan annelere her ay 3 bin TL ödenmesi kararlaştırıldı. Çalışan ve çocuklarına bakacak kimsesi olmayan anneler için devlet harekete geçti. Kadınların iş hayatındaki rolünün kaybedilmemesi ve aynı zamanda çocuğunun mağdur durumda kalmaması için ödeme yapılıyor. Şartları karşılayan annenin bebeği olması ve bu bebeğine bakacak kimse yok ise destek ödemesinden yararlanabiliyor. İş hayatında etkin rol oynayan kadınlar çalışarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Ancak yeni anne olmuş kadınlar için hem çalışmak hem de bebeğine bakmak oldukça zorlayıcı oluyor. Bunun üzerine bir de bebeğe bakacak bir yakını ya da bakıcıya verecek bütçesi yoksa iş içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Ancak devlet bu durumda da kadınların yanında olmaya devam ediyor. Çocuğuna bakacak kimsesi olmayan kadınlara 3 bin TL destek ödemesi yapılıyor. Aşağıdaki şartları taşıyan kadınlar bu ödeme için başvuru yapabiliyorlar. Bu şartlar: - Başvuru tarihinde çocuğun 0 ila 2 yaş aralığında olması - Annenin doğum izninde olmaması - Çalışan annenin İstanbul, Ankara ya da İzmir illerinde ikamet ediyor olması. Çalışan annelere destek açıklandı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan bu uygulama ile annelerin ayda 3 bin TL geri ödemesiz para alması mümkün hale gelecek. Ayrıca bu ödenek özel gereksinime sahip olan çocuklar için de ödenmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan yardım tutarının 2023 yılı itibarıyla artması bekleniyor. Başvurular SGK’dan, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarından ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.