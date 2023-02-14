Devlet Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü! Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur için demediğini bırakmadı: Levent'ten jet yanıt gecikmedi!

Depremin yaşandığı günden beri siyasilerin de açıklamaları sürekli gündemde. Bu açıklamalardan bir yenisi de MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından geldi. Bahçeli'nin açıklamaları yazımızın devamında.
MHP LİDERİNDEN AÇIKLAMALAR
Mecliste, partisinin grup toplantısında depremzedeler ile ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeli, bazı destek veren derneklere ve internet fenomenlerine de sert sözlerde bulundu. Hep birlikte olmamız gerekiyor, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanıyoruz şeklinde açıklamalar yaptı. MHP lideri sözlerine, " İnsanlar yardım çağrısı yaparken kazanç ve çıkar çetelesi tutan vicdan fukaralarını öfkeyle izledik." diyerek devam etti. Olağan üstü bir dönem olduğunu fakat kentleşme politikalarının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Eski dönemlerde yaşanan depremleri de hatırlatan Bahçeli, yaşanan kayıplar hakkında da bilgi verdi. Deprem bölgesine gitmemesinin nedenini de açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarını meşgul etmek istemediğini, Cumhurbaşkanının bölgede olduğunu, kendisinin de gelişmeleri Ankara'dan takip ettiğini açıkladı. Aynı zamanda, deprem illerini ziyaret etmek için müsait bir zamanı beklediğini ve illeri çalışmalara zarar vermeden, aksatmadan dolaşacağını belirtti.